Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Raubüberfall auf einen 15-Jährigen in der Bonner Innenstadt.

Bonn. Am Montagnachmittag ist ein 15-Jähriger in der Gangolfstraße in der Bonner Innenstadt von einem maskierten Täter überfallen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2017

Nach ersten Angaben der Polizei war der 15-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Gangolfstraße in Richtung Poststraße unterwegs, als er kurz vor einem Friseurgeschäft angegriffen wurde.

Wie die Polizei mitteilte, war der Täter maskiert und drängte sein Opfer in eine Gebäudeecke, wo er den 15-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Der Jugendliche gab daraufhin sein Smartphone und eine Debitkarte heraus. Dann flüchtete der Täter in Richtung Gangolfstraße.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann gehandelt haben, der laut Opfer eine kräftige Statur und blonde Haare hatte. Zum Tatzeitpunkt soll er eine braune Lederjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Besonders auffällig soll die Maskierung des Täters gewesen sein: Er trug beim Überfall eine "Anonymous"- oder "Guy Fawkes"-Maske.

Foto: dpa (Symbolbild) Der Täter hat beim Überfall eine "Anonymous"-Maske, wie hier abgebildet, oder eine "Guy Fawkes Maske" getragen haben.

Angaben zum Tathergang und Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.