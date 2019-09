Testphase für erweiterten Cityring

Bonn. Am Sonntag hat die Stadt Bonn offiziell die neue Verkehrsführung über den erweiterten Cityring entlang des Hofgartens eingerichtet. Die Rathausgasse ist ab sofort für Autos gesperrt.

Ab sofort können Autos vom Belderberg nicht mehr in die Rathausgasse einbiegen, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Sie werden über die Straßen Am Hofgarten, Fritz-Tillmann-Straße und Kaiserstraße am Busbahnhof vorbeigeleitet. Der 1. September war auch Stichtag für eine geänderte Verkehrsführung auf der Kaiserstraße, die ab sofort bis zum 31. März zur Einbahnstraße gen Innenstadt wird, allerdings ab der Nassestraße für Autos nur über eine Umfahrung zum Hauptbahnhof führt.

Die Fahrbahn stadtauswärts ist als Umweltspur Bussen und Fahrrädern vorbehalten. Ziel ist die fahrradfreundlichere Gestaltung der Kaiserstraße. Vom erweiterten Cityring verspricht sich die Ratskoalition eine bessere Anbindung von Universität, Kaiserplatz und Hofgarten für Fußgänger und damit eine Erweiterung der Innenstadt, wenn weniger Autos vor der Universität unterwegs sind.

Die Stadt kündigte an, die von Anwohnern kritisierten Änderungen intensiv beobachten und analysieren und bei Problemen nachjustieren zu wollen. Die Bewährungsprobe steht in den kommenden Tagen und Wochen an, wenn die Verkehrsführungen im Berufsverkehr zum Tragen kommen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) kritisiert beide Lösungen. Die Vorsitzende Annette Quadvlieg forderte Oberbürgermeister Ashok Sridharan auf, auf den erweiterten Cityring zu verzichten und ihn ganz zu kappen, so dass gar keine Autos mehr auf den Bahnhofsvorplatz gelangen können. Der ADFC will die Politik drängen, vier Fahrradrouten quer durch die Bonner Innenstadt zu schaffen, zwei in Nord-Süd-Richtung, zwei in Ost-West-Richtung. Es müssten breite Fahrspuren her an der B9, entlang der Bahnstrecke Thomastraße, Am Hauptbahnhof und in der Kaiserstraße.