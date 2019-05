Vandalismus in der Mainacht in Bonn

An dem abschüssigen Ufer war es für die Täter ein Leichtes, den Wagen ins Wasser zu rollen.

Die Feuerwehr startete gegen 13 Uhr einen Bergungsversuch in der Rheinaue.

Bonn. In der Nacht zum ersten Mai tobten sich Unbekannte in der Rheinaue aus. Dort standen schon die Bierwagen für Rhein in Flammen. Die Veranstalter sind sauer.

Von Anja Wollschlaeger, 01.05.2019

Das Dach, die Markiese und die Bierwerbung schauen noch heraus - ansonsten ist der Bierwagen, den Randalierer in der Mainacht in den Rheinausee geschoben haben, fast vollständig versunken. Nach der Tat ist Jürgen Harder, der den Aufbau für Rhein in Flammen als für die Musik Verantwortlicher begleitet, fassungslos.

Er wurde von der Nachtwache alarmiert, als diese zwischen drei und vier Uhr mehrere Täter weglaufen sah. Doch da war es schon passiert. Einer der Bierwagen, die für Rhein in Flammen am kommenden Wochenende aufgestellt waren, lag im See. Ein zweiter ist mit einem Feuerlöscher vollgesprüht worden. Harder hat am Mittwochmorgen Fotos auf Facebook veröffentlicht. Die Polizei bestätigt den Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Laut Harder hat das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr am Vormittag die Sicherung des Bierwagens übernommen. Er sagt: "Es wird nicht einfach sein, den aus dem See zu bekommen. Das Ufer ist nicht befestigt und abschüssig." Ein normaler Abschleppwagen könne für die Bergung laut Harder aus diesen Gründen nicht eingesetzt werden.

Die Nachtwache habe zuerst einige Täter verscheucht, die am Rosengarten, also ein gutes Stück entfernt, Zäune umgeworfen hatten. Kurz darauf landete der Bierwagen im Wasser. Harder sagt: "Wir können leider nicht überall sein. Ich bin normalerweise auch während des Aufbaus hier, aber in der Nacht nicht."

Harder bittet um Hinweise von möglichen Augenzeugen. Dabei nimmt er in seiner Wut kein Blatt vor den Mund. In seinem öffentlichen Facebook-Aufruf schreibt er: "Sollte jemand Hinweise hierzu geben können, würde ich mich das richtig was kosten lassen, die Idioten dafür hochzunehmen."

Eine Spur zu den Ziffern könnten die Ziffern "187" sein, die offenbar die Täter mit ihren Fingern in das Pulver aus dem Feuerlöscher geschrieben haben. Laut Harder stehen diese sowohl für eine Musikgruppe aus Hamburg, als auch in den USA für eine Morddrohung.

Wie groß die Schäden an dem versenkten Bierwagen sein werden, kann Harder nur grob abschätzen, solange dieser nicht geborgen ist. Das Kühlaggregat darin dürfte solche Wassermassen aber wohl kaum heil überstehen.