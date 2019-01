In Bonner Schnellrestaurant

Bonn. Drei Männer sollen am frühen Samstagmorgen in eine Schnellrestaurant an der Poststraße in Bonn randaliert, Mitarbeiter angegriffen und mit Essen beworfen haben. Einer der Männer flüchtete anschließend vor der Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Drei 16, 22 und 23 Jahre alte Männer sind am Samstag vorübergehend von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie in einem Schnellrestaurant an der Bonner Poststraße randaliert und einen Servicemitarbeiter körperlich attackiert haben sollen. Das berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Gegen 6.20 Uhr hatten sich Angestellte des Schnellrestaurants bei der Polizei gemeldet. Mehrere Streifen der City-Wache fuhren zum Tatort, wo sie im Verkaufsbereich auf dem Boden verschüttete Getränke und Burger vorfanden. Die Randalierer hätten ihr Essen auf das Personal geworfen, weil sie etwas anderes bestellt hätten, berichteten die Mitarbeiter den Beamten.

Bei der Kontrolle der drei Männer konnte sich der 23-Jährige nicht ausweisen und machte unvollständige Angaben. Als er zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Wache kommen sollte, flüchtete er aus dem Schnellrestaurant und lief über die Maximilianstraße in Richtung Cassiusgraben davon, wo die Beamten ihn stellen konnten. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten an der Hand.

Der 23-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht, das er inzwischen wieder verlassen durfte. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen wurden vom zuständigen Kriminalkommissariat 37 übernommen.