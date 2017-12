Bonn. Zur Weltklimakonferenz hat Nextbike kostenlos Fahrräder zur Verfügung gestellt. 2000 Räder wurden pro Tag ausgeliehen. Jetzt will das Unternehmen auch langfristig in Bonn einsteigen.

Von Nicolas Ottersbach, 06.12.2017

Wie ein Fahrradmietsystem in Bonn aussehen kann, hat das Unternehmen Nextbike zur Weltklimakonferenz gezeigt. 600 Fahrräder wurden an zwei Stationen in der Bula-Zone am WCCB und der Bonn-Zone in der Rheinaue aufgestellt. Für Teilnehmer der Cop 23 war die Nutzung kostenlos. Mit Gutscheincodes, die es nur auf dem Gelände gab, konnte die App auf dem Smartphone freigeschaltet werden.

„Die Zahlen waren wirklich beeindruckend“, sagt Mareike Rauchhaus von Nextbike. Im Schnitt wurden die Räder pro Tag 2000 Mal ausgeliehen. „Die tatsächlichen Nutzerzahlen hätten sogar noch höher sein können, weil viele das Rad während der Konferenz gar nicht erst zurückgegeben haben.“ In dieser Größenordnung hat Nextbike bisher kein zeitlich begrenztes Angebot aufgebaut – weltweit.

Der Aufwand ist mit dem zu vergleichen gewesen, den das Unternehmen betreiben muss, um eine Stadt dauerhaft ins Portfolio aufzunehmen. Das Software-System wurde erweitert und natürlich die Fahrräder nach Bonn transportiert. Ein Serviceteam kümmerte sich um Defekte, die sich laut Rauchhaus aber in Grenzen hielten. Zudem wurden die Räder zwischen den Stationen transportiert, um das Angebot an beiden Orten aufrechterhalten zu können.

Für Probleme sorgte die Zeit nach der Konferenz. Viele Fahrräder waren im gesamten Stadtgebiet verteilt abgestellt, weil die Kunden für die Zeit nicht zahlen mussten. Über GPS-Sender ortete das Unternehmen die Räder und sammelte sie wieder ein. „Es kann sein, dass einige vereinzelt immer noch herumstehen“, sagt Rauchhaus. Grund seien leere Akkus, ohne die das Signal nicht funktioniert.

Weil die Aktion, die vom Klimasekretariat der Vereinten Nationen initiiert wurde, so erfolgreich war, hat es bei Nextbike Überlegungen gegeben, das Angebot auch langfristig zu etablieren. „Die Geschäftsführung hätte die Räder am liebsten direkt dagelassen“, so Rauchhaus. Das sei aber nicht möglich gewesen, weil die Bonner Stadtverwaltung dafür hätte zustimmen müssen. Nextbike will sich dennoch bei den Plänen für zukünftige Fahrradmietsysteme in Bonn einbringen.