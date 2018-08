Zeugen für Unfallflucht gesucht

Ein Unfall hat sich an der Konrad-Adenauer-Brücke ereignet.

Bonn. Ein 94-Jähriger war am Sonntag in Bonn mit seinem Elektromobil unterwegs. Radfahrer zwangen ihn zu einem Ausweichmanöver, bei dem sein Gefährt Schaden nahm. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2018

Der Verkehrsunfall hatte sich bereits am vergangenen Sonntag an der Konrad-Adenauer-Brücke ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 94-jähriger Mann mit seinem Elektromobil auf der Radfahrerbrücke über die Petra-Kelly-Allee. Ihm entgegen kamen sechs Fahrradfahrer. Da diese jeweils zu zweit nebeneinander fuhren, musste der Senior nach eigener Aussage ausweichen und rutschte dabei mit dem rechten Vorderrad in die Metallbrüstung.

Das Elektromobil war daraufhin nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der 94-Jährige blieb

unverletzt. Die Radfahrer hatten ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer den Unfall beobachtet hat und/oder Hinweise zu den flüchtigen Radfahrern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.