Unfall am Heinrich-Böll-Ring in Bonn

BONN. An der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring hat ein Lkw am Montagvormittag beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst. Die 25-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Ein 49-Jähriger störte die Unfallaufnahme der Polizei.

Von Laszlo Scheuch, 03.06.2019

Eine 25-jährige Radfahrerin, die bei einem Unfall in Bonn am Montagvormittag lebensgefährliche Verletzungen erlitt, ist in der Bonner Uniklinik kurz nach ihrer Einlieferung ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die junge Frau gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring von einem Lkw erfasst.

Wie Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage mitteilte, fuhr die Radfahrerin genau wie der Lkw auf der Bornheimer Straße in Richtung der Feuerwache. Am Heinrich-Böll-Ring bog der 63-jährige Fahrer des Lkw nach rechts ab in Richtung Verteilerkreis und übersah dabei nach ersten Ermittlungen die junge Frau auf ihrem Rad.

"Wir haben einen Sachverständigen hinzugezogen und haben vor Ort Notfallseelsorger für die Zeugen eingesetzt", so der Sprecher. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

Für unschöne Szenen am Unfallort sorgte gegen 10.45 Uhr ein 49-Jähriger. Der aggressive Mann passierte unvermittelt die polizeiliche Absperrung und lief durch das Spurenfeld der Unfallstelle. Weil er auch auf mehrfache Ansprache eines Polizisten nicht reagierte, und sich auch gegen den Versuch der Beamten, ihn aus dem Spurenfeld herauszuführen, sperrte, wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert. Der der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannte Mann erhielt einen Platzverweis sowie eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeikräfte während der Unfallaufnahme.

Der Straßenbereich des Heinrich-Böll-Rings wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von der Polizei gesperrt.