Unfall am Heinrich-Böll-Ring in Bonn

BONN. An der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring hat es am Montagvormittag einen Unfall mit einem Lkw und einer Radfahrerin gegeben. Eine 25-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2019

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde eine 25-Jährige am Montagvormittag in die Bonner Uniklinik eingeliefert. Die Frau wurde zuvor gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Bornheimer Straße/Heinrich-Böll-Ring von einem Lkw erfasst. Wie Polizeisprecher Robert Scholten auf Anfrage mitteilte, hatte der Fahrer des Lkw die junge Frau auf ihrem Rad beim Abbiegen in den Heinrich-Böll-Ring offenbar übersehen. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung Innenstadt.

Weitere Details konnte Scholten noch nicht nennen. "Wir haben einen Sachverständigen hinzugezogen und setzen vor Ort Notfallseelsorger für die Zeugen ein", so der Sprecher.

Für unschöne Szenen am Unfallort sorgte ein 49-Jähriger. Der Mann störte die Unfallaufnahme und wurde von der Polizei fixiert. Er erhielt einen Platzverweis und muss zudem mit einer Anzeige rechnen.

Weitere Berichterstattung folgt.