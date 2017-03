Unfall in Bonn

Bonn. Bei einem Unfall auf der Kölnstraße in Bonn ist ein 19-jähriger Radfahrer am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Er stieß mit einem Transporter zusammen.

24.03.2017

Ein 19-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Kölnstraße in Bonn schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 19-Jährige in Richtung Innenstadt fahrend von der Kölnstraße nach links in die Theaterstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Transporter. Der Fahrer des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer.

Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach einer ersten, notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des Transporter blieb unverletzt.