47-Jähriger schwer verletzt

Bonn. Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz nahe der Kennedybrücke schwer verletzt. Der 47-Jährige hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrrad verloren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.04.2019

Offenbar unter Alkoholeinfluss ist am Freitagabend ein Radfahrer in der Nähe der Kennedybrücke mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 47-Jährige gegen 20 Uhr von der Kennedybrücke kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs.

Zunächst hatte er auf dem Gehweg in Höhe der Hermannstraße mehrere Fußgänger passiert hatte, als er nach Zeugenaussagen plötzlich die Kontrolle über sein Fahrrad vor und stürzte. Dabei prallte er gegen einen Laternenmast und fiel anschließend auf den Radweg.

Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, beim Fahrradfahren jederzeit einen Helm zu tragen.