Dritte Bonner Biker-Night

Diesen Mittwoch startet der ADFC um 18 Uhr auf der Hofgartenwiese den ersten Bonner "Ride of Silence", eine stille Gedenkfahrt in Erinnerung an verunglücke Radfahrer. Dabei soll in Tannenbusch ein "Geisterrad" an einer Stelle aufgestellt werden, an der 2016 ein Radfahrer verstarb.