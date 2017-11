Erste Großdemonstration zur Cop23

Bonn. Die über die A 555 geplante Raddemo führt endgültig, nach der abgewiesenen Beschwerde vom Oberverwaltungsgericht Münster, über die B9 von Köln nach Bonn. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen. Ein Überblick.

Die Stunden zum Beginn der Weltklimakonferenz Cop 23 lassen sich mittlerweile zählen. Viele der rund 25 000 Teilnehmer reisen an diesem Wochenende in die Bundesstadt und die nähere Umgebung an. Zusätzlich zu dem Anreiseverkehr haben mehrere Organisatoren Demonstrationen für den Großraum Bonn und die Region angemeldet. Die wichtigsten Informationen zum Start der Konferenz im Überblick:

Demonstrationen: An diesem Samstag ist die erste Großdemonstration vor der offiziellen Eröffnung der elftägigen Konferenz angekündigt. Auf dem Münsterplatz geht es um 13 Uhr los. Das Verwaltungsgericht Köln hat die angekündigte Protestfahrt mit Rädern eines Bündnisses gegen Kohleabbau über die A 555 gestoppt, weil eine Vollsperrung unverhältnismäßig viele Menschen betreffen würde. Die Demonstranten werden stattdessen ab 12 Uhr die B 9 von Köln nach Bonn nutzen. Das Oberverwaltungsgericht Münster wies eine Beschwerde des Anmelders gegen die Kölner Entscheidung als unbegründet zurück, wie Gerichtssprecherin Gudrun Dahme am Freitagabend mitteilte. Der Anmelder Uwe Hiksch hatte angekündigt, in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht anrufen zu wollen.

Die Polizei rät Autofahrern am Samstag besonders zwischen 13.30 und 15 Uhr Reuterstraße und B 9 zu meiden. Die Protestler ziehen in die Nähe des Konferenzortes in die Genscherallee, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ist dort die Abschlusskundgebung geplant. Unter dem Titel "Kids for earth" demonstrieren diesen Montag Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 11 Uhr auf der Adenauerallee im Bereich Hofgarten bis zur Genscherallee. Für die Demonstration werden B 9 und Reuterstraße teilweise gesperrt. Autofahrer müssen in diesem Zeitraum mit Staus rechnen. Erwartet werden rund 5000 Teilnehmer. Die Demonstranten treffen sich ab 8 Uhr auf dem Kaiserplatz und ziehen um 9 Uhr von dort über die B 9 bis zur Genscherallee.

Ebenfalls für Montag hat die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) eine Demonstration angekündigt. Gemeinsam mit Benki Piyako, Anführer der Ashaninka aus Brasilien, fordert sie, dass indigene Völker als Verhandlungspartner in eine nachhaltige Weltklimapolitik einbezogen werden sollen. Die Demonstranten werden sich am Montagmorgen zwischen acht und zehn Uhr auf der Heussallee versammeln. Für Samstag, 11. November, hat das Bündnis "No Climate Change" Protest angemeldet, außerdem ist eine "Großdemo am Weltklima-Aktionstag" geplant. Verdi-Jugend, Bonner Jugendbewegung und die Marxistisch-Leninistische Partei rufen dazu auf.

Wie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) mitteilte, sei ein Zug mit Nuklearfracht von Hamburg unterwegs nach Frankreich. Er werde Bonn vermutlich am frühen Samstag erreichen. "Ob der Zug blockiert werden wird, ist derzeit offen", teilte BBU-Sprecher Udo Buchholz mit.

Klimaneutrale Buslinien eingerichtet

Nahverkehr: Für die Konferenzteilnehmer werden insgesamt vier neue Pendelbuslinien eingerichtet. Diese sogenannten "Clean Shuttle" sollen klimaneutral fahren und verbinden den Flughafen Köln-Bonn mit dem Konferenzgelände sowie den Bahnhof Bad Godesberg mit dem Konferenzzentrum. Daneben wird es zwei innerstädtische Linien geben. Die Fahrzeuge und Fahrer für diesen Service stammen aus der gesamten Bundesrepublik und werden von den örtlichen Verkehrsbetreibern koordiniert. Der reguläre, öffentliche Nahverkehr werde hingegen nicht im Fahrplan verstärkt, könne aber je nach Bedarf aufgestockt werden, wie Werner Schui, Pressesprecher der Stadtwerke Bonn (SWB), auf Anfrage erklärte. "Wir haben uns bei der Planung vom Konzept des Weltjugendtags leiten lassen", so Schui. Auf den Betriebshöfen stehen weitere Bahnen, Busse und Fahrer bereit.

Neben Bussen und Straßenbahnen stellt der Regionalverkehr einen Baustein im Verkehrskonzept dar. Am neuen Haltepunkt UN Campus halten die Züge RE 5, RB 26, RB 48 und RB 30. Auf der anderen Rheinseite wird an Werktagen ein Zusatzzug ab Köln Hbf ab 7.27 Uhr bis Beuel eingesetzt. Außerdem werden in der Nacht zwei weitere Züge von Bonn Hbf bis Remagen fahren. Als Ansprechpartner an den Haltepunkten sind Freiwillige der Uno und Auszubildende der SWB im Einsatz.

Termine: Während der Weltklimakonferenz ist eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen angedacht. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Klima-Tour-Bonn" informiert die Stadt am Sonntag, 5. November, auf dem Marktplatz über ihr vielfältiges Programm während der Konferenz. Von 12.30 bis 20 Uhr stehen Programm und Aktionen unter dem Motto "Klima bewegt Bonn. Du bewegst Klima". Zu Beginn plant Künstler Martin Zepter einen Flashmob. Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Premierminister Fidschis eröffnen die Konferenz offiziell um 13.30 Uhr.

In der Fabrik 45 (Hochstadenring 45) dreht sich am Montag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr alles um das Thema "Bonn Mobil - Ideen und Projekte zur Mobilität in Bonn". Im Rahmen der Klima-Tour ist am Donnerstag, 9. November, eine Diskussionsrunde an der Weltkugel in der Rheinaue angedacht. Um 19 Uhr wird zunächst ein Film über die Geschichte des Weltklimas gezeigt. Von Montag bis zum 17. November findet ein Wintermarkt in der Rheinaue mit Kunsthandwerk, Imbissständen und einem Kinderkarussell statt.