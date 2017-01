Besuch im Herzzentrum

31.01.2017 Bonn. Auf Einladung des gemeinnützigen Vereins "Kinderherzen e.V." besuchten zwei aus der Serie „Alles was zählt“ bekannte RTL-Stars das Kinderherzzentrum der Bonner Universitätsklinik an der Adenauerallee.

Das Herz am richtigen Fleck haben die RTL-Schauspieler Julia Augustin und Lars Korten. Bei „Alles was zählt“ bangen sie als Vanessa und Christoph um das Leben ihres Sohnes Henry, der mit einem Herzfehler geboren wurde. Jetzt besuchten sie auf Einladung des gemeinnützigen Vereins "Kinderherzen e.V." das Kinderherzzentrum der Bonner Universitätsklinik an der Adenauerallee.

„Als Schauspieler muss man immer in andere Rollen schlüpfen. Doch diese hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht“, erzählte Lars Korten am Dienstag Johannes Breuer, dem Direktor der Abteilung für Kinderkardiologie. Im Vorfeld habe er häufig mit betroffenen Eltern gesprochen und so hautnah erfahren, welche enorme Belastung eine solche Diagnose für eine Familie darstellt.

„Deshalb war mir wichtig, dass wir nicht uns als Schauspieler in den Mittelpunkt der Serie stellen, sondern dass wir den Focus auf die Krankheit der Kinder legen“, berichtete er in Bonn. Nachdem Direktor Breuer die Fernsehstars durch das Kinderherzzentrum geführt hatte, nutzten Julia Augustin und Lars Korten die Gelegenheit, um mit betroffenen Familien und kleinen Patienten zu sprechen. (Gabriele Immenkeppel )