NRW-Herbstferien enden

Bonn. Am Wochenende gehen in NRW die Herbstferien zu Ende. Straßen NRW und der ADAC rechnen mit Staus und Behinderungen auch in der Bonner Region. Vor allem am Freitag soll es voll werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Vor allem am Freitag könnte es noch deutlich voller auf den Autobahnen rund um Bonn werden als sonst: Die Herbstferien enden in Nordrhein-Westfalen und in vielen niederländischen Provinzen. Die Verkehrszentrale von Straßen NRW rechnet deshalb mit schnell ansteigendem Verkehr am Freitag ab etwa 14 Uhr. Bis etwa 18 Uhr kann die Situation auf den nordrhein-westfälischen Straßen angespannter bleiben.

In der Bonner Region besonders betroffen vom Rückreiseverkehr könnte laut Straßen NRW die A61 sein, hier insbesondere der Bereich Meckenheim. Auch die anderen Autobahnen, die aus den Küstenregionen nach NRW führen, wie die A1, A31, A40 und A57 werden voraussichtlich stark belastet sein.

Auf der A565 im Bereich Meckenheim wird wegen der dortigen Baustelle mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet, auch zwischen Bonn-Auerberg und Dreieck Bonn-Nordost wird es voll. Auf der A3 sind im gesamten Abschnitt zwischen Köln und Oberhausen in beiden Fahrtrichtungen Staus zu erwarten, außerdem aus Richtung der Niederlande in Richtung Süden.

Besonders eng werden kann es laut ADAC in der Region zwischen Bad Honnef/Linz und Siebengebirge sowie zwischen Lohmar-Nord und Königsforst. Zudem wird auf der A562 zwischen Kreuz Bonn-Ost und Übergang Anschluss (Oberkasseler Straße) von erhöhter Staugefahr ausgegangen. Im Großraum Köln/Bonn ist außerdem auf der A4 mit einer angespannten Verkehrslage zu rechnen.

Auch ab Sonntagnachmittag kann es wieder zu Staus und Behinderungen wegen des Rückreiseverkehrs kommen, insbesondere abschnittsweise auf der A61 und auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen.

Auch im Berufsverkehr am Montag rechnet Straßen NRW erfahrungsmäß direkt nach den Herbstferien mit "besonders hohen Staulagen".

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis