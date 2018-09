Bauarbeiten in Bonn

Bonn. Die Bonner Römerstraße ist seit Montag wieder in beide Richtungen befahrbar. Es fehlt noch die Deckschicht. Seit sieben Jahren laufen die Arbeiten nun schon.

Als vor sieben Jahren die Arbeiten zur Sanierung der Römerstraße begannen, ahnte Tiefbauamtsleiter Peter Esch wohl nicht, dass er sie einmal die chaotischste Baustelle Bonns nennen würde. Allein vier Jahre war der Abschnitt zwischen Augustusring und Wachsbleibe halbseitig gesperrt. Seit Montag ist die Straße für den Verkehr wieder in beide Richtungen geöffnet. Eine Baustelle ist sie nach wie vor.

Die Bauarbeiter konnten in diesem Abschnitt nicht, wie geplant, am vorigen Wochenende die Asphaltdeckschicht auftragen. Als Grund nannte die Stadt Lieferschwierigkeiten beim Asphalt. Am Flughafen Köln/Bonn war am Wochenende eine Start- und Landebahn erneuert worden. Dafür, so hieß es, seien alle lokalen Bitumenmischwerke im Einsatz gewesen. Die Arbeiten sollen nun am übernächsten Wochenende, 15. und 16. September, erledigt werden. Dafür muss die Straße allerdings wieder gesperrt werden.

Doch die Nachricht von der Wiedereröffnung der Römerstraße ist offensichtlich bei vielen Autofahrern noch nicht angekommen. Über den Montag blieb es recht ruhig, nur wenige verirrten sich aus Richtung Norden kommend in die Römerstraße, um dann auch nur stockend weiterzukommen, weil Baufahrzeuge den Weg versperrten. Nicht nur der Straßenbelag fehlt: Zurzeit werden entlang der Straßen auch noch verschiedene Masten aufgestellt. Dabei handelt es sich der Stadt zufolge um Schilder- und Beleuchtungsmasten sowie Ampeln.

Als Gründe für die permanente Verzögerung der Arbeiten und die mehrmalige Verschiebung des Fertigstellungstermins hatte die Stadt unter anderem vorher nicht bekannte Hohlräume im Boden, Leitungen an unerwarteten Stellen und archäologische Funde angegeben. Obwohl die Schlussrechnung noch ausstehe, geht Tiefbauamtsleiter Peter Esch davon aus, dass die kalkulierten Kosten von 1,9 Millionen Euro überschritten werden.