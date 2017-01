Supermarkt in Endenich

21.01.2017 Endenich. Voll gepackte Einkaufswagen, leere Regale, lange Schlangen an den Kassen: Der Ausverkauf zur Schließung der Kaiser's Tengelmann Filiale in der Endenicher Straße lockte am frühen Freitagmorgen nicht nur Stammkunden, sondern auch Sparfüchse aus ganz Bonn an.

Für die Hälfte des Preises wurde der Vorrat aufgefüllt, für die nächste Party vorgesorgt oder auch ein günstiger Wocheneinkauf gemacht. Nach Ladenschluss am heutigen Abend wird der Lebensmittelladen das letzte Mal die Türen schließen. Die Anwohner müssen dann bis zur Neueröffnung des Discounters Netto längere Wege in Kauf nehmen. Das ist vor allem für ältere Kunden ein Problem.

„Es ist schade, dass Kaiser's schließt, ich kaufe schon immer hier ein“, bedauerte Renate Malcomes die bevorstehende Schließung. „In der Nähe gibt es keinen anderen Lebensmittelladen. Ab nächster Woche muss ich schauen, dass ich mit dem Auto zum Edeka fahre“, erklärte die 70-Jährige. Unvorteilhaft sei außerdem, dass Netto keine Frischfleischtheke hat. „Die Idee, einen Ausverkauf zu machen, finde ich aber toll.“

Günstige Preise gelten auch am Samstag noch

Auch viele junge Leute und Studenten ließen sich die günstigen Preise nicht entgehen, die auch diesen Samstag noch gelten. Vor allem bei Spirituosen und Bier wurde zugeschlagen. „Das Bier trinken wir nach der Klausurphase“, sagte Sebastian Knecht lachend. Bevor die Kisten nach Hause geschleppt werden konnten, stand jedoch Warten auf dem Programm. Denn obwohl der Markt schon um 7.30 Uhr, eine halbe Stunde vor der angegebenen Zeit, öffnete, waren die Schlangen lang.

Ebenfalls vor dem Eingang musste Kundschaft ab acht Uhr Wartezeiten in Kauf nehmen. Um Gedränge zu vermeiden, ließ das Sicherheitspersonal nur peu à peu Kunden in den Laden. Keine Prozente gab es allerdings unter anderem auf Tabakwaren, Tchibo-Artikel, Zeitschriften und Zeitungen. „So voll habe ich es hier noch nie erlebt“, zeigte sich der gebürtige Endenicher Matthias Schmitz erstaunt. „Klar ist es schade, dass Kaiser's schließt, aber ich bin froh, dass überhaupt ein neuer Supermarkt eröffnet“, so der 20-Jährige.

Auch die Metzgerei freut sich, dass Netto übernimmt

Dem schloss sich auch SPD-Bezirksverordneter Wolfgang Leyer an. Auch für den Einzelhandel im Zentrum von Endenich sei die Übernahme durch Netto ein Gewinn, findet er. „Eine komplette Schließung des Lebensmittelmarktes wäre eine Katastrophe für uns als Einzelhändler im Dorf. Aber auch für die alten Leute wäre das schlimm“, erklärte auch Katharina Schmitz, Tochter des Inhabers der Metzgerei Schmitz.

Am Ende des Einkaufs erfreute der Preis auf dem Kassenbon die meisten Kunden. „Ich habe zwar 50 Euro gespart, aber im Prinzip ja auch 50 Euro ausgegeben“, zog Gero Knöppel bei der Abrechnung Bilanz. Das hat sich dann wohl gelohnt. (Lenja Hülsmann)