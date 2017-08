Prozess vor dem Bonner Landgericht

Bonn. Es war ein Alptraum, der das Leben einer 51-jährigen Frau aus Wachtberg zerstörte: In der Nacht des 12. Juni 2016 drangen drei Rumänen in ihr Haus ein, fesselten, bedrohten und misshandelten sie und raubten sie aus. Seit dem heutigen Dienstag müssen sich zwei von ihnen vor dem Bonner Landgericht verantworten und gestehen die Tat.

Schon zu Beginn der Verhandlung vor der 2. Bonner Jugendstrafkammer erklärten die 20 und 28 Jahre alten Angeklagten, was in der Anklage stehe, treffe zu. Die wirft dem Duo besonders schwere räuberischer Erpressung in Tateinheit mit besonders schwerem Raub vor, aber zum Prozessauftakt erteilt Kammervorsitzender Wolfgang Schmitz-Justen den rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen erpresserischen Menschenraubs in Betracht komme.

Die Täter hatten ihr Opfer eigenen Angaben zufolge ungefähr eine Stunde lang in deren Haus festgehalten. Und nicht nur das: Nachdem die drei Männer, die alle keinen Wohnsitz in Deutschland haben, in jener Nacht durch das geöffnete Schlafzimmerfenster in das Haus der 51-Jährigen eingestiegen waren, fielen sie fielen sofort über die Frau her. Wie sie nun auch vor Gericht zugaben, hielt einer sie fest, ein anderer packte ihre Hände, der dritte zog ihr die Schnürsenkel von den Turnschuhen und fesselte sie.

Der 28-Jährige drohte ihr mit einem Messer, ihr die Kehle durchzuschneiden, wenn sie nicht gehorche. Sie traten auf sie ein, knebelten sie mit einem Schal, und bevor sie mit Bargeld, Schmuck, Handys und EC-Karte samt erpresster Geheimnummer das Haus verließen, verschnürten sie die Frau regelrecht und zwangen sie, sich wie ein Hund auf den Boden zu legen. Die war Frau wurde so schwer verletzt, dass sie ins Koma versetzt werden musste. Ihre Lunge ist dauerhaft geschädigt, arbeiten kann sie nicht mehr.

Beide Angeklagte wurden nach der Tat mit internationalem Haftbefehl gesucht, nach Monaten in ihrer Heimat gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem sitzen sie hier in U-Haft. Nach dem dritten Täter wird noch gefahndet. Am nächsten Prozesstag soll das Opfer aussagen.