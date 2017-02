Sozialwohnungen in Bonn

An der Siemensstraße in Dransdorf stand früher die Mühle. Dort baut die Vebowag öffentlich geförderte Wohnungen.

Bonn. Die Ratsmehrheit drückt beim geförderten Wohnungsbau aufs Tempo. Im März sollen Vorschläge auf den Tisch kommen.

Das Problem ist bekannt: In Bonn fehlt es – wie in anderen Großstädten auch – an Wohnungen. Vor allem an bezahlbaren Wohnungen. Die Kosten der Stadt Bonn für die Unterkunft steigen deshalb kontinuierlich an. 2016 lagen sie schon bei rund 82 Millionen Euro.

Die Ratskoalition aus CDU, Grünen und FDP hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, Nägel mit Köpfen zu machen und schon zur nächsten Ratssitzung Ende März Lösungsvorschläge auf den Tisch zu bringen. Am Dienstagabend trafen sich die Planungs- und Sozialexperten der Fraktionen zu einer ersten Runde.

Konkrete Ergebnisse gebe es noch nicht zu vermelden, sagte hinterher FDP-Fraktionschef Werner Hümmrich, der die 20-köpfige Runde moderiert hatte. Doch vor allem bei der zwischen CDU, FDP und Grünen umstrittenen Frage, wie viel Prozent sozialer Wohnungsbau bei künftigen Bauvorhaben vorgeben werden solle, sei man sich näher gekommen, so Hümmrich.

Wie berichtet, haben Grüne wie auch SPD und Linke sich bisher dafür ausgesprochen, bei jedem Bauvorhaben eine Vorgabe von 30 Prozent machen zu wollen. CDU und FDP lehnen eine solche Festlegung ab. Sie haben sich vielmehr für eine stadtweite Quote ausgesprochen. Jetzt wolle man den Fraktionen der Koalition einen neuen Vorschlag unterbreiten, der da lautet: Erst ab einer bestimmten Größe eines Bauvorhabens soll die 30 Prozent-Quote für sozial geförderten Wohnungsbau zum Tragen kommen solle, erläuterte Bert Moll, planungspolitischer Sprecher der CDU.

Grundlage für diese Überlegung sei das sogenannte Kölner Kooperative Baulandmodell, bei dem Bauherren und Investoren verpflichtet werden, bei Planvorhaben, die eine Bebauungsplanung brauchen, einen Teil der Wohnungen als öffentlich geförderten Wohnungsbau zu errichten. Während in Köln eine 30-Pozent-Quote ab 25 Wohneinheiten festgelegt wurde, habe die Koalitionsrunde sich eine konkrete Zahl noch offen gelassen, sagte Hardy Lohmeyer (Grüne).

Ein weiteres großes Problem, das in der Rund diskutiert worden sei: Bis 2030 erwarten die Statistiker einen Zuwachs von 30 000 bis 40 000 Einwohnern in Bonn. Doch laut Planungsverwaltung ist in der Bundesstadt gerade noch Platz für rund 6000 Wohnungen. 2016 sind 1302 neue Wohnungen fertiggestellt worden. Davon wurden 61 Wohneinheiten öffentlich gefördert, also weniger als fünf Prozent. Derzeit stehen 10 938 Sozialwohnungen zur Verfügung. Das macht einen Anteil von 6,46 Prozent aus.

Nötig wären laut Verwaltung aber zwölf bis 14 Prozent. Für CDU-Planungsexperte Moll ist hinsichtlich der Wohnbauflächen deshalb auch der Blick über den Tellerrand, sprich die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis von hoher Bedeutung. „Wichtig für uns ist auch die Frage der Verdichtung“, sagte er. Es habe bei allen Teilnehmern der Runde Übereinstimmung geherrscht, dass der Fokus hierbei vor allem auf das Bauen in die Höhe liegen müsse.

Die nächste Runde ist Hümmrich zufolge Anfang März geplant, zu der dann auch die Fachverwaltungen hinzugezogen werden soll. „Ich bin zuversichtlich, dass wir zur Ratssitzung konkrete Lösungsvorschläge vorweisen können.“