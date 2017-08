Parkplatzsperrung wegen Klimakonferenz

Bonn. Während der Klimakonferenz wird der große Parkplatz an in der Rheinaue gesperrt. In einem Ersatzbereich genehmigt die Stadt während der Zeit das Parken auf den Querparkplätzen.

Der große Parkplatz in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee ist zwar seit Montag größtenteils gesperrt. Stattdessen lässt die Stadt aber das Parken entlang der Ludwig-Erhard-Allee im Bereich zwischen Konrad-Adenauer-Brücke (Südbrücke) und dem Rheinauen-Parkplatz in beiden Richtungen zu. Die Querparkplätze, wie sie Rheinauen-Besucher von Großveranstaltungen und bei den Flohmärkten kennen, sind bis einschließlich Samstag, 26. August, wochentags von 17.30 bis 24 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 20 Uhr freigegeben. Für die Flohmärkte am kommenden Samstag sowie im September und Oktober gilt diese Regelung ohnehin weiter.

Wie Stadtsprecherin Monika Hörig bestätigte, hatte Dirk Dötsch, Betreiber des Parkrestaurants Rheinaue und Veranstalter der Konzerte im Biergarten des Restaurants, bei der Stadt Bonn einen entsprechenden Antrag gestellt und genehmigt bekommen. Damit finden die Besucher der Musikveranstaltungen, die noch bis 26. August auf dem Programm stehen, nach wie vor genügend Parkplätze in dem Abschnitt vor.

Wie berichtet, laufen derzeit die Aufbauarbeiten für den Weltklimagipfel Cop 23, der vom 6. bis 17. November in Bonn stattfindet und in temporären Bauten auf der Blumenwiese ein zusätzliches Konferenzzentrum erhält. Dafür müssen die Blumenwiese, die Charles-de-Gaulle-Straße sowie große Teile des Parkplatzes an der Ludwig-Erhard-Allee gesperrt werden.