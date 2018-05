Rhein in Flammen 2018

Bonn. Perfekte Stimmung bei perfektem Wetter - so lässt sich die aktuelle Stimmung bei Rhein in Flammen wohl am besten beschreiben. ga-bonn.de ist dabei.

Von Stefan Knopp und Michael Wrobel, 05.05.2018

Auch wenn die Bonner Rheinaue bereits aus allen Nähten platzt, strömen noch immer zahlreiche Menschen dorthin. Dies dürfte auch am Auftritt von Querbeat liegen, die seit 22 Uhr auf der Hauptbühne spielen - inklusive Bühnenfeuerwerk. An gleicher Stelle hatte zuvor die Kölschrockband Brings ab 20 Uhr ein komplettes Konzert gespielt.

Die Veranstalter hatten eigentlich mit rund 100.000 Besuchern in der Bonner Rheinaue gerechnet. Doch diese Marke scheint aktuell bereits geknackt worden sein. Offizielle Zahlen gibt es zwar bisher noch nicht, doch unser Reporter vor Ort geht von weit mehr Besuchern aus.

Bereits seit dem Nachmittag haben Riesenrad, Autoscooter, Ghost Ride und die anderen Fahrgeschäfte ebenfalls guten Zulauf, auf der Wiese am See wird fleißig gegrillt und auf Decken gechillt. Das Bühnenprogramm ist in vollem Gange, Sir Williams präsentiert auf der Hauptbühne Robin-Williams-Coversongs.

Linie 16 * Veranstaltung Rhein in Flammen * Die Bahnen fahren zurzeit in unregelmäßigen Zeitabständen * Wir werden die verspäteten Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan für Sie einsetzen * https://t.co/ivacThUXLf — KVB AG (Infokanal) (@KVB_Info) 5. Mai 2018

Eröffnungsfeuerwerk wurde in Linz gezündet

Um 23.15 Uhr wird dann in Bonn das große Abschlussfeuerwerk gezündet. Los ging es um 21.35 Uhr mit dem Eröffnungsfeuerwerk in Linz. Danach ging es für die zahlreichen Schiffe auf dem Rhein im Konvoi nach remagen, wo um 21.45 Uhr das zweite Feuerwerk abgefeuert wurde. Es folgten die Etappen um 22 Uhr in Unkel, 22.20 Uhr in Bad Honnef und um 22.35 Uhr in Königswinter.

#rheininflammen2018 Linz Eröffnung ...weitere Bilder folgen Ein Beitrag geteilt von Sabrina Schläger (@ro_sa_li_chen) am Mai 5, 2018 um 1:22 PDT

"Around the world" lautet das Motto in Bonn - und dafür wird zuerst eine leuchtende Weltkugel im Nachthimmel zu sehen sein. Insgesamt 25.000 Schuss werden laut Feuerwerkerin Brigitte Alef abgefeuert. Besondere Herausforderung: "Wir wollen, dass die Leute sehen, dass es immer um einen anderen Kontinent geht." Man wird Länderflaggen, asiatische Motivbomben, in den 20 Minuten einen großen Regenbogen und mehr zu sehen bekommen. Die Spannung steigt! In diesem Sinne: Gut Schuss!

Beste Stimmung auch auf der Insel Grafenwerth: Dort hatten sich bereits seit dem Nachmittag zahlreiche Besucher des Spektakels versammelt und genossen die Zeit bis zum Feuerwerk - und das bei schönstem Wetter. Musikalisch startete das bunte Bühnenprogramm um 14 Uhr. Für beste Stimmung sorgten unter anderem die Bands Handmade, Drive Darling, The Saltshakers, ELIA und Tausend Trailer. Das Feuerwerk wurde auf Insel Grafenwerth um 22.20 Uhr gezündet.

Rhein in Flammen auf Insel Grafenwerth









Foto: Frank Homann Beste Stimmung herrscht auch auf Insel Grafenwerth.











Foto: Frank Homann









Rhöndorf feiert ebenfalls mit: Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Bürger- und Ortsvereins Rhöndorf gibt seit 18 Uhr ein Rheinuferfest unterhalb des „Bellevue“ auf der Promenade. Auch dort fieberte man dem Feuerwerk entgegen.

Rhein in Flammen und Rheinuferfest in Rhöndorf













Auf den Linien 16/18 kommt es zurzeit zu Verspätungen zwischen 10 und 15 Minuten. Trotzdem viel Spaß bei Rhein in Flammen. ek (19:09) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 5. Mai 2018

Der Start in Bonn verlief eher ruhig und wirkte wie die Ruhe vor dem Sturm: Der Betrieb bei Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue hielt sich gegen 16 Uhr in Grenzen, zwischen Bierbuden und Fahrgeschäften herrschte ganz entspannte Atmosphäre bei Hochglanzwetter auf den Rheinauen-Wiesen, wie unser Reporter von vor Ort berichtete.

Doch das sollte sich im Laufe des Tages freilich ändern: Denn zum Abend stehen die großen Bühnen-Acts an, darunter Brings und die Domstürmer.

