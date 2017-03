LVR-Filmtage in Bonn

Bonn. Bei den Filmtagen im LVR-Museum stehen Depression und Suchterkrankung im Fokus. Die LVR-Filmtage sollen helfen, die Angst vor psychischen Krankheiten zu nehmen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 28.03.2017

Ebba Hagenberg-Miliu befragte dazu den Arzt und Filmemacher Axel Schmidt, der zwei Produktionen im LVR-Museum zeigt.

Warum ist es immer noch ein Tabuthema, sich psychiatrisch behandeln zu lassen?

Axel Schmidt: Wir sind noch weit davon entfernt, dass psychische Erkrankungen genauso akzeptiert werden wie körperliche. Sie werden häufig mit den Attributen „Schwäche“ oder „sich nicht unter Kontrolle haben“ belegt. Traurigkeit kennt jeder Mensch. In die Symptome einer Depression aber können sich Außenstehende einfach nicht hineinversetzen: Das sind totaler Verlust jeglichen Gefühls, Antriebslosigkeit und unentwegtes Grübeln. Und was man nicht kennt, macht natürlich Angst. Dabei kann jeder Mensch eine psychische Erkrankung bekommen.

Zu Ihrem ersten Film: Was war so ver-rückt in der Geschichte der Bonner Psychiatrie?

Schmidt: Der Film lenkt den Blick auf die enorme Wechselhaftigkeit, mit der psychische Erkrankungen in den letzten zwei Jahrhunderten betrachtet und behandelt wurden: von menschenverachtenden Bedingungen noch im 18. Jahrhundert zu den enormen Fortschritten bis heute, aber auch den Auswirkungen der Weltkriege und der Euthanasie im Dritten Reich. Das war für mich und den Autor Manuel Gogos eine Achterbahnfahrt.

Der Film ist also harte Kost?

Schmidt: Das sehe ich nicht so. Man kann aus der Geschichte ja viel lernen. Wie eine Gesellschaft psychische Erkrankungen behandelt, ist ein Spiegel ihres Menschenbildes. Das gilt bis in die heutige Zeit, in der es ja immer öfter um Ökonomie und Selbstoptimierung geht.

Zu Ihrem zweiten Film: Depression ist eine Volkskrankheit und trotzdem peinlich?

Schmidt: Sehr oft schamhaft besetzt, ja. Menschen werten sich in einer Depression häufig selber ab, machen sich Selbstvorwürfe, dass sie nicht mehr leistungsfähig sind, und ziehen sich zurück. Aber das sind ja Symptome der Erkrankung. Vielen fällt es mittlerweile leichter, sich unter dem Label „Burn-Out“ Hilfe zu holen, dabei ist das aus meiner Sicht meistens auch nichts anderes als eine depressive Episode.

Sie sagen als Arzt: Depression ist behandelbar?

Schmidt: Es gibt gut erprobte ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten. Wichtig ist Aufklärung und die Einbeziehung der Bezugspersonen ins Behandlungskonzept. Nicht jede Depression ist leicht zu behandeln, bei vielen Verläufen braucht es Geduld. Man darf den Mut und die Zuversicht nicht verlieren.

Wie haben Sie Ihre Protagonisten für die „Mitte der Nacht“ gefunden?

Schmidt: Das war ein langer Auswahlprozess. Wir haben Menschen gefunden, die Lust an der Teilnahme hatten, um anderen Mut zu machen, die aber auch begleitet werden wollten auf ihrem Entwicklungsweg.

Wie waren die Dreharbeiten?

Schmidt: Wir haben uns viel Zeit genommen, um auch neben den Dreharbeiten im Kontakt zu stehen. Wichtig war das Vertrauensverhältnis. Die Protagonisten haben uns ja viel anvertraut, und wir haben sie auch in schweren Phasen und dann wieder in sehr hoffnungsvollen Phasen begleitet.

Und wie kommen die Protagonisten wieder in den Tag?

Schmidt: Wir stehen immer noch regelmäßig im Kontakt. Aus meiner Sicht haben sich alle sehr intensiv mit ihrem persönlichen Umgang mit der Erkrankung auseinandergesetzt, und es hat sich viel Positives entwickelt.

Kann der Film Kranken und Angehörigen helfen?

Schmidt: Das hoffen wir sehr, wir haben jetzt schon in vielen Städten Aufführungen mit anschließender Diskussion mit Betroffenen und Experten gehabt. Der Film kann anhand weniger Protagonisten ja nur einen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum bieten. Wenn er aber hilft, wenn er Betroffene und Angehörige ermutigt, sich Hilfe zu holen, wären wir glücklich.

Zur Person Foto: privat Axel Schmidt (47), ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Leiter der Klinik Im Wingert in Bonn, dazu Absolvent der Masterclass Dokumentarfilm der Internationalen Filmschule Köln (IFS). Er lebt in Köln.