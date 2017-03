Schöffe erkrankt

Bonn. Im Prozess um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas Pöhler am 7. Mai in Bad Godesberg fällt der Verhandlungstag am Freitag, 31. März, aus.

Wie das Bonner Landgericht mitteilt, hat das Jugendschwurgericht die Sitzung absagen müssen, weil ein Schöffe plötzlich erkrankt ist. Der Prozess soll nun am Donnerstag, 7. April, fortgesetzt werden. Nach Auskunft des Gerichts sind nun alle bisher vorgesehenen Zeugen vernommen worden.

Am vergangenen Verhandlungstag am Mittwoch hatte die Strafkammer den Angeklagten Walid S. aufgefordert, sich zu überlegen, ob er nicht sein Schweigen brechen und zu den Vorwürfen Stellung beziehen wolle.