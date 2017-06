Sohn und Lebensgefährtin ermordet

Bonn. Er hatte Spielschulden und soll zwei Morde begangen haben, um an Geld zu kommen. Die Opfer: Seine Freundin und der gemeinsame elfjährige Sohn. Jetzt beginnt in Bonn der Prozess gegen den 47-jährigen Marc S.

12.06.2017

Marc S. steht von Montag an wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin und seinem elfjährigen Sohn vor dem Bonner Landgericht. Der 47-Jährige soll die Frau und das gemeinsame Kind im vergangenen September in ihrer Wohnung in Bonn-Duisdorf mit zwei USB-Kabeln erdrosselt haben. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft von Habgier aus.

Der spielsüchtige Mann soll 15.000 Euro aus der Wohnung in Bonn-Duisdorf gestohlen haben, in der die 48-Jährige mit dem Jungen lebte. Laut Anklage soll der Aushilfsfahrer die Morde entweder begangen haben, um das Geld stehlen zu können oder um den Diebstahl zu verbergen. Der 47-Jährige bestreitet die Tötung und hat in seiner Vernehmung lediglich eingeräumt, das Geld entwendet zu haben.

Den Ermittlungen zufolge soll der 47-Jährige, der aus einer früheren Ehe eine Tochter hat, spielsüchtig gewesen sein und mindestens 3500 Euro Schulden gehabt haben. Mit seiner Lebensgefährtin und Mutter seines Sohnes soll es häufig zu Auseinandersetzungen und auch immer wieder zu Trennungen gekommen sein. Laut Anklage galt der Angeklagte als unzuverlässig, vor allem bei Unterhaltszahlungen für seinen Sohn. Der Junge litt von Geburt an unter einer Erkrankung, die eine ständige Ernährung mittels Sonde nötig machte. Wie ein Gerichtssprecher erklärte, lebte seine Lebensgefährtin von Sozialleistungen, hatte aber dennoch 15.000 Euro zusammengespart und vor dem 47-Jährigen im Kinderzimmer in einem Nähkasten im Schrank versteckt.

Nach der Tat war der Mann zunächst untergetaucht. Drei Tage später konnten Polizisten ihn im Duisburger Rotlichtviertel festnehmen. Ein Passant hatte ihn wiedererkannt, nachdem die Polizei ein Fahndungsfoto des Verdächtigen veröffentlicht hatte.

Für den Prozess hat das Gericht zunächst vier Verhandlungstage bis Ende Juni angesetzt. (ga/dpa)