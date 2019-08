Polizeipräsidium in Bonn

BONN. Nach einem tödlichen Schuss auf den Polizisten Julian Rolf im Polizeipräsidium in Ramersdorf beginnt in dieser Woche in Bonn der Prozess gegen einen jungen Polizisten.

Von Leif Kubik, 11.08.2019

In dieser Woche beginnt vor der 4. großen Strafkammer am Landgericht Bonn der Prozess im Fall des im vergangenen November getöteten Polizisten Julian Rolf. Erster Hauptverhandlungstag ist der kommende Donnerstag. Angeklagt ist ein 23-jähriger Kollege des Getöteten, der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

Die Staatsanwaltschaft geht nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Mann vor einem Schießtraining im Bonner Polizeipräsidium mit einer scharfen Dienstwaffe auf seinen Kollegen schoss. Er habe dabei angenommen, eine nicht scharfe Trainingswaffe – eine sogenannte Rotwaffe – in den Händen zu halten. In Fällen von fahrlässiger Tötung wird üblicherweise am Amtsgericht verhandelt. Wegen der besonderen Bedeutung des Verfahrens hat die Staatsanwaltschaft aber Klage am Landgericht erhoben.