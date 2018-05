Zwei Brüder angeklagt

Bonn. Am Dienstagmorgen hat der Prozess gegen zwei Brüder nach den Schüssen am "Take Two" in der Bonner Innenstadt begonnen. Zum Start schweigen die beiden Angeklagten.

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstagmorgen der Prozess nach Schüssen an der Bar "Take Two" 2015 an der Ecke Belderberg/Rathausgasse in der Bonner Innenstadt begonnen. Zum Prozessbeginn schwiegen die beiden angeklagten Brüder vor dem Bonner Schwurgericht. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Am 27. März 2015 fielen an der Bar Schüsse. Sie galten dem damaligen Präsidenten des Boxclubs Fist Fighter, Konstantin „Costa“ S. (39), der ins Bein getroffen wurde. Die Brüder gehören den Ermittler zufolge zum Club der United Tribuns.

Wie Landgerichtssprecher Tobias Gülich im Vorhinein mitgeteilt hatte, hat der Kammervorsitzende im Hinblick auf die mögliche Verortung der Tat im Rockermilieu angeordnet, dass Personen der Zutritt versagt wird, die „Kutten“ – Kleidungsstücke mit Abzeichen, Emblemen, Schriftzügen oder sonstigen Kennzeichnungen der United Tribuns oder Fist Fighter beziehungsweise vergleichbarer Organisationen – tragen oder mitführen. Das gilt auch für Personen mit Bekleidung, auf der in Text, Bild oder Zeichen der Name, das Symbol oder sonstige Kennzeichnungen einer Zugehörigkeit oder Unterstützung der genannten oder anderer Organisationen wiedergegeben wird.