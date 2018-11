06.11.2018 dpa. 2020 würde Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubliäums plant seine Geburtsstadt Bonn ein großes Festprogramm. Heute soll es erste Einblicke geben.

Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 plant seine Vaterstadt Bonn ein großes Festprogramm. Am Dienstag (13.00 Uhr) geben die beteiligten Kulturinstitutionen einen ersten Ausblick auf ihre Pläne. Beteiligt sind unter anderem das Museum in Beethovens Geburtshaus, die Internationalen Beethoven-Feste sowie Oper, Orchester, Theater, die Bundeskunsthalle und weitere Museen in der Stadt.

Unter dem Markenzeichen „BTHVN2020“ stehen im Jubiläumsjahr die Vermittlung seines Werkes und Bonn als Beethoven-Stadt im Zentrum. Mit dem Kürzel „Bthvn“ unterschrieb der Komponist gelegentlich. Beethoven wurde im Dezember 1770 in der damals kurfürstlichen Residenzstadt Bonn in eine Musikerfamilie geboren. Bekannt ist nur sein Tauftag, der 17. Dezember. Das Jubiläumsjahr dauert vom 16. Dezember 2019 bis zum 17. Dezember 2020.