Am Bahnhof Roisdorf weisen große Plakate auf die Bauarbeiten am Bonner Hauptbahnhof hin.

Während die Pendler am Bahnsteig warten, fährt ein Zweiwegebagger in den Bahnhof.

BONN/ROISDORF. An diesem Donnerstag müssen Bahnpendler erstmals mit der Teilsperrung des Bonner Hautbahnhofs zurechtkommen. Am Morgen setzten dort nur wenige auf den Schienenersatzverkehr. In Roisdorf dagegen sind die Busse voll, aber schwer zu finden.

Seit Mittwochabend wird der Bonner Hauptbahnhof nur von wenigen Zügen angefahren. Berufspendler hatten also am Donnerstag erstmals mit der veränderten Situation zu tun. Das Verkehrsunternehmen Trans Regio bietet auch morgen noch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an. Die Busse verkehren zwischen dem Zentralen Busbahnhof in Bonn und Roisdorf, wo die Züge aus Köln halten.

Zumindest in Bonn machten am Morgen aber nur wenige Pendler von diesem Angebot Gebrauch. Die Fahrt um 8.59 Uhr fuhr praktisch leer Richtung Bornheim ab. Voll dagegen war der Bahnsteig 1, auf dem außerplanmäßig ab 9.04 Uhr der Regionalexpress gen Köln abfahren sollte. 20 Minuten verspätet kam er aus Richtung Koblenz. "Der Ersatzverkehr braucht einfach zu lange, deshalb setze ich auf den Zug", erklärte Felix Brache. Der Student ist etwas früher dran als sonst, weil er mit Unwägbarkeiten rechnet. Die Information der Teilsperrung hatte ihn über die sozialen Netzwerke erreicht.

Zumindest die vollen Bahnen der Stadtbahnlinien 16 und 18, die ebenfalls Richtung Köln fahren, sprechen dafür, dass mancher Pendler während der baustellenbedingten Teilsperrung, die bis zum Montagmorgen um 0.30 Uhr dauern soll, auf diese Verbindungen setzt. "Für mich dauert die Fahrt dann eine halbe Stunde länger, ist aber besser kalkulierbar", sagte Claudia Fischenich, die in Köln-Süd arbeitet.

Bauarbeiten und Sperrung am Hauptbahnhof in Bonn Am Hauptbahnhof werden von Donnerstag bis Montag Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Das führt zu Veränderungen im Bahnverkehr. Unsere Bilder zeigen die Arbeiten und die Reaktionen der Pendler. Foto: Benjamin Westhoff Nur der Regionalexpress RE5 und die Voreifelbahn S23 können den Bahnhof anfahren.

Foto: Christoph Meurer Rote Aufkleber auf dem Boden weisen den Weg zu den Bushaltestellen.

Foto: Christoph Meurer Hinweise auf dem Boden sollen die Reisenden in Roisdorf zum SEV nach Bonn leiten. Allerdings stand der Bus für die Fahrt ab 8.28 Uhr am anderen (falschen) Bahnhofsausgang. An der richtigen Stelle stand/steht der Bus, der erst um 9.28 Uhr fährt. Die Folge: Ein Wendemanöver und dann zu richtigen Haltestelle.

Foto: Christoph Meurer Aufgrund der Bauarbeiten im Bonner Hauptbahnhof hält der RE5 an den Tagen auch in Roisdorf und Sechtem. Allerdings nur in Richtung Koblenz.

Foto: dpa Baurbeiten am Hauptbahnhof.

RE 5 stoppt in Roisdorf nur Richtung Koblenz

Stoisches Warten war am Donnerstagmorgen am Roisdorfer Bahnhof angesagt. Auch die Vorgebirgsstation ist von der Sperrung in Bonn betroffen. Die RB 26 aus Richtung Köln endet dort, die RB 48 hält nur abends sporadisch. Als Entlastung stoppt der RE 5 während der Bauphase zwar auch in Roisdorf und Sechtem – allerdings nur in Richtung Koblenz.

Auch in Roisdorf wurden so manche Reisende von den Einschränkungen kalt erwischt. Aufregte Telefonate mit Bekannten oder dem Arbeitgeber waren ebenso die Folge wie Diskussionen über Alternativen: die Stadtbahnlinie 18, vielleicht Sammeltaxis oder der Schienenersatzverkehr. Diesen hat das Unternehmen Trans Regio (RB26) zwischen Bonn und Roisdorf eingerichtet.

Bus nach Bonn: Wie die Ölsardinen

Am ersten Morgen funktionierte das aber nicht reibungslos. Zwar weisen Aufkleber den Weg zur Ersatzbushaltestelle an der Bonner Straße. Dort stand gegen 8.30 Uhr allerdings der Bus, der seinem Fahrer zufolge erst eine Stunde später fahren sollte. Der für diese Uhrzeit vorgesehene Bus parkte am falschen Bahnhofsausgang. Nach Verwirrung, Wendemanövern und mit Verspätung setzte er sich in Bewegung. Und das völlig überfüllt. Da der Ersatzbus deutlich weniger Plätze als ein Zug der RB26 hat, wurden die Reisenden wie Ölsardinen gen Bonn transportiert.

Der Nahverkehr Rheinland hatte vorab über die stark geänderten Fahrpläne bis in die Nacht auf Montag informiert. Neben den Ersatzbussen zwischen Bonn und Roisdorf fahren Sonderzüge zwischen dem Beueler Bahnhof und Köln. Der Fernverkehr wird zu überwiegenden Teilen ebenfalls über Beuel umgeleitet.

Die Deutsche Bahn begründet die Teilsperrung damit, dass die notwendigen Bauarbeiten an Gleisen, Weichen und die Verlängerung des Bahnsteigs 3 dann gebündelt und somit schneller abgewickelt werden können.

So reagieren Menschen aus der Region im Netz

Auch in den Online-Netzwerken machen sich betroffene Pendler Luft über das Bahnchaos. GA-Leser Frank Schulte kommentierte zum Beispiel auf unserer Facebookseite, dass der ÖPNV in der Region eine Zukunft sei und bliebe. Zudem vermisse er hilfreiche Kommunikation, wenn schon die wenigen Fahrzeuge verspätet unterwegs seien.

Seit 45 Minuten bewegt sich der Zug von Bonn nach Köln nur sehr langsam und etappenweise.

Und ich find's nicht mal schlimm. Mein Büro hat nämlich keine Klimaanlage. — Robert Haase (@digitalhaase) 26. Juni 2019

Robert Haase hingegen konnte sich im Zug nach Köln nicht beschweren. Zwar wäre der RE für 45 Minuten sehr langsam unterwegs gewesen, dafür - im Gegensatz zu seinem Büro - wenigstens mit einer Klimaanlage ausgestattet.