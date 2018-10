Bonn. Wegen einer Vollsperrung auf der A61 konnte die Ausgabe vom 11. Oktober des General-Anzeigers in Teilen des Verbreitungsgebietes nicht zugestellt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2018

Obwohl wir versuchen, möglichst viele Bezirke im Laufe des Tages mit dem GA zu versorgen, wird die Ausgabe in der Mehrzahl der Gebiete heute nicht zugestellt.

Betroffen sind einige Stadtteile in Bonn sowie Bornheim, Alfter, Swisttal, Rheinbach und Meckenheim. In den Bezirken, in denen die Zeitung heute nicht mehr ausgetragen wird, werden wir die heutige Ausgabe in der kommenden Nacht (gemeinsam mit der Freitagsausgabe) ausliefern.

In den betroffenen Stadtteilen und Orten können heute keine individuellen Nachlieferungen durchgeführt werden. Der ePaper-Zugang ist freigeschaltet.

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.