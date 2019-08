Bonn. Um 10 Uhr hat am Dienstag in Bonn der umstrittene Textildiscounter Primark seine Filiale im Maximiliancenter eröffnet. 500 Kunden sind zur Eröffnung gekommen, gleichzeitig haben auch 100 Demonstranten Stellung eingenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.08.2019

Da staunte so mancher Passant nicht schlecht, als kurz nach 10 Uhr am Dienstag Primark bereitet sich auf Eröffnung in Bonn vor. Jubelnd, tanzend und mit Luftballons in den Händen begrüßten die Mitarbeiter zu lauter Discomusik die Kunden, die bereits ungeduldig in einer langen Schlange vor dem Maximiliancenter auf diesen Moment gewartet hatten. Hunderte strömten vorbei an Sicherheitsleuten in den Laden, während draußen vor dem Center etwa 100 Primark-Gegner mit Plakaten und Parolen gegen den irischen Textildiscounter demonstrierten.

Wolfgang Krogmann, Geschäftsführer von Primark Deutschland und Österreich, hat zuvor in einer kurzen Begrüßungsansprache überschwänglich den Mitarbeitern aus 21 Nationen gedankt, die in nur gut einer Woche die Regale und Kleiderständer mit Klamotten aufgefüllt hatten. In der Bonner Primark-Filiale sind rund 180 Beschäftigte tätig, davon Primark zufolge 20 Prozent in Vollzeit angestellt. Unter den geladenen Gästen ist auch der frühere CDU-Fraktionsgeschäftsführer und Stadtverordnete Georg Fenninger. „Ich verstehe die Aufregung nicht“, sagt Fenninger, der einst maßgeblich die Pläne für eine Bebauung des Bahnhofsvorplatzes mit dem Maximiliancenter und dem Komplex „Urban Soul“ vorangetrieben hat. „Diese Bauung ist positiv für den Bahnhofsbereich und für die ganze Innenstadt. Welche Ausrichtung der Handel nimmt, bestimmt er selbst. Da kann die Politik keinen Einfluss nehmen.“

Das sieht Jutta Lutz-Kadereit anders. Die Bonnerin unterstützt die Kampagne „Besser leben ohne Primark“. Sie steht in der Poststraße mit anderen an einem Tisch mit Secondhand-Kleidung, wo sich Passanten quasi als Gegenaktion zur „fast fashion“ von Primark getragene, aber gut erhaltene Kleidungsstücke aussuchen können. „Die Stadt Bonn hätte wenigstens versuchen können, dem Bauherrn Auflagen zu machen. Schließlich nennt sie sich Fair-Trade-Stadt.“ In Anlehnung an das alte Volkslied „Bruder Jakob“ singen derweil die Demonstranten: „Faire Jacke, wo bist Du? Sicher nicht im Primark“.

Krogmann kennt diese Szenerie von anderen Filialeröffnungen und gibt sich gelassen. Er wird nicht müde zu betonen, dass sich auch Primark bewusst sei, dass in der Textilindustrie noch mehr für die Arbeitsbedingungen der Näher und Näherinnen und für den Umweltschutz getan werden müsse. Primark verstärke allerdings laufend die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit, erklärt er. Hinsichtlich Bonner Beigeordnete übt scharfe Kritik an Primark (Grüne) an seinem Unternehmen, die sie, wie berichtet, auf ihrer Bundestag-Facebook-Seite veröffentlich hatte, bietet Krogmann an: „Ich bin gerne zu einem Gespräch mit Frau Dörner bereit. Der Austausch wird aber nicht gesucht.“ Richtig verärgert ist Krogmann über einen bisher unbekannten Mann, der vom Fahrrad aus am frühen Morgen auf die Schaufensterscheibe des Centers mit weißer Farbe eine lange Linie besprüht hatte. „Das können wir nicht akzeptieren. Wir haben Millionen in den Ausbau des Geschäfts gesteckt“, sagt er in das Mikrofon einer Journalistin.

Das Areal am Hauptbahnhof im Wandel Seit dem Baubeginn im Dezember 2016 hat sich das Areal stark verändert. Foto: Benjamin Westhoff Dezember 2016: Die Südüberbauung kurz vor Start der Abbrucharbeiten.

Foto: Benjamin Westhoff 25. Januar 2017: Arbeiter entfernen das Schild des Hotels Continental.

Foto: Benjamin Westhoff 12. Juni 2017: Von der Südüberbauung ist kaum mehr etwas zu sehen.

9. Januar 2018: Die Baugrube wird nach und nach geschlossen.

Foto: Benjamin (FM) Westhoff 15. Mai 2018: Der Rohbau für das Maximiliancenter wächst.

Foto: Benjamin Westhoff 5. Oktober 2018: Die Dacharbeiten beginnen

Foto: Benjamin Westhoff Bauleiter Christian van de Loo (v.l.), OB Shok Sridharan, BVK-Abteilungsleiter Paul Maier-Ludwig, Ten-Brinke-Geschäftsführer Ilja Keller, Projektleiter Moritz Tank und Bauleiter André Oonk beim Richtfest.

Mittlerweile herrscht Hochbetrieb auf den drei Etagen des Textildiscounters, und vor den Kassen stauen sich langsam die Kunden. Kaum einer ist bereit, mit Medienvertretern zu reden. Eine Frau sagt, sie fühle sich von den Demonstranten regelrecht bedroht und wolle deswegen kein Interview geben. Alexandra (45) gibt vorsichtshalber nur ihren Vornamen preis. Die Hausfrau ist mit Tochter Michaela (18) aus Wesseling nach Bonn gekommen, um im Primark zu shoppen. „Wenn man wie wir aufs Geld achten muss, ist der Laden genau richtig“, sagt die Mutter und zieht einen Wintermantel aus der Tüte, den sie für 30 Euro erstanden hat. „Die teureren Klamotten kommen doch auch aus diesen Fabriken“, sagt sie und zeigt auf ein Plakat eines Demonstranten mit der Aufschrift „Sklavinnen am Spinnrad“.