Grundstücksmarktbericht der Stadt

Bonn. Wer auf Bonner Stadtgebiet ein noch unbebautes Grundstück kauft oder eine Eigentumswohnung erwirbt, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Das ist das Ergebnis des neuen Grundstücksmarktberichts der Stadt Bonn.

Auf dem Bonner Immobilienmarkt ist im vergangenen Jahr ein Umsatz von mehr als 1,7 Milliarden Euro erzielt worden. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Erlöse um rund 31 Prozent gegenüber dem Jahr 2017, wie die Stadt Bonn bei der Präsentation des Grundstücksmarktberichts 2019, der das vergangenen Jahr beleuchtet, mitteilte.

Der Bericht gibt jedes Jahr eine Übersicht über die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt. Das Auffällige: Obwohl die notariell beurkundeten Kauffälle im Vergleich zum Vorjahr in mehreren Bereichen zurückgingen, stiegen die Umsätze insgesamt weiter an und setzten damit die Preissteigerungen der vergangenen Jahre fort.

Bei den unbebauten Grundstücken registrierte der zuständige Gutachterausschuss einen Rückgang von Kauffällen von rund 13 Prozent und einen Rückgang der Umsätze von rund elf Prozent auf 81 Millionen Euro. Demgegenüber vermehrten sich die Erlöse bei baureifem Land von 73 auf 76 Millionen Euro. Besonders stark war dabei mit plus 15 Prozent die durchschnittliche Preiserhöhung bei Grundstücken für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Foto: GA-Grafik

Auch bei Eigentumswohnungen, die die Gutachter in vier Altersklassen einteilen, dreht sich die Preisspirale weiter nach oben: Bei Wohnungen, die maximal drei Jahre alt sind, mussten Käufer beispielsweise durchschnittlich 5,4 Prozent mehr bezahlen. Noch deutlicher fällt die Preissteigerung bei Wohnungen aus, die vor 50 bis 70 Jahren gebaut worden sind (rund zehn Prozent).

Wer eine Neubauwohnung beispielsweise in Ippendorf, in Rheinnähe in Bad Godesberg oder auch im Beueler Zentrum erwirbt, muss darüber hinaus besonders viel zahlen. In diesen Stadtgebieten liegt der Preis für den Quadratmeter zwischen 4501 und 5500 Euro.