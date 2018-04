Baugrund und Eigentumswohnungen

Bonn. Unbebaute Grundstücke in Bonn sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden. Das geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2018

Mehr als 1,3 Milliarden Euro wurden insgesamt im Jahr 2017 auf den Bonner Immobilienmarkt umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der aktuelle Grundstücksmarktbericht gibt eine Übersicht über den Immobilienmarkt in der Bundesstadt Bonn. Er stellt zudem die Umsatz- und Preisentwicklung des vergangenen Jahres dar und informiert über das Preisniveau in den unterschiedlichen Ausprägungen des Grundstücksmarktes. Der Preis für baureife Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser stieg im Durchschnitt um fünf Prozent, für baureife Grundstücke für Mehrfamilienhäuser gar um 15 Prozent.

Insgesamt werteten die Experten 2865 notariell beurkundeten Kauffälle aus (minus drei Prozent zum Vorjahr, 2017: 2.957). Der Geldumsatz bei den bebauten Grundstücken ist von rund 832 Millionen Euro auf rund 873 Millionen Euro gestiegen. Ansonsten hat sich der Geldumsatz bei den unbebauten Grundstücken und den Grundstücken mit Wohnungs- und Teileigentum im Vergleich zum vorherigen Jahr leicht verringert.

In guten Wohnlagen liegt der durchschnittliche Bodenrichtwert für eine Ein- und Zweifamilienhausbebauung bei 500 Euro pro Quadratmeter, in mittleren bei 430 Euro und in einfachen Wohnlagen bei 350 Euro pro Quadratmeter. Der durchschnittliche Bodenrichtwert für Mehrfamilienhausgrundstücke beträgt in guten Wohnlagen 600 Euro pro Quadratmeter, in mittleren bei 450 Euro und in einfachen Lagen 395 Euro pro Quadratmeter.

Die Preisentwicklung für Eigentumswohnungen ist in allen Baualtersklassen weiterhin steigend: die Durchschnittspreise der Neubau-Wohnungen (bis drei Jahre alt) sind um rund zehn Prozent, die der fünf bis 30 Jahre alten Wohnungen um rund sechs Prozent, die der 30 bis 50 Jahre alten Wohnungen um rund sieben Prozent und die der 50 bis 70 Jahre alten Wohnungen um etwa 9 Prozent gestiegen. Gründerzeitwohnungen haben mit rund 16 Prozent die höchste Steigerung erfahren.

In Schwarzrheindorf, Beuel-Zentrum sowie Ippendorf wurden die höchsten durchschnittlichen Kaufpreise für Eigentumswohnungen erzielt.