Ein Mercedes und ein Postauto sind am Mittwochvormittag in Bonn zusammengestoßen.

Bonn. Die Polizei ist am Vormittag zu einem Unfall auf den Konrad-Adenauer-Damm in Bonn gerufen worden. Dort waren ein Fahrzeug der Post und ein Mercedes zusammengestoßen.

08.03.2017

Bei einem Unfall am Konrad-Adenauer-Damm in Bonn sind am Vormittag zwei Person verletzt worden. Auf Höhe des Kreisverkehrs ist ein Postauto mit einem Mercedes zusammengestoßen.

Das Postauto kam nach Angaben der Polizei von vor Ort von der Julius-Leber-Straße, der silberne Mercedes befuhr den Konrad-Adenauer-Damm in Richtung Autobahnzufahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde das Postauto von der Straße gedrängt und landete auf der Seite. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt...