19.01.2017 BONN. Die Postbank schließt ihre Filiale an der Ecke Lessing-/Schumannstraße in der Bonner Südstadt aus wirtschaftlichen Gründen. Voraussichtlich wird Ende Mai die Zusammenlegung mit dem Postbank-Finanzcenter am Münsterplatz erfolgen.

„Die betroffenen Mitarbeiter werden in umliegenden Filialen eingesetzt“, teilte Ralf Palm, Sprecher der Postbank, mit. An der Ecke Bonngasse/Friedrichstraße will die Postbank in naher Zukunft ein Vertriebscenter eröffnen, in dem „das gesamte Leistungsspektrum der Postbank angeboten wird“. Den Fokus will die Postbank nach eigener Auskunft auf das Privatkundengeschäft mit Immobilienfinanzierung, Bausparen und das Wertpapiergeschäft legen. Eröffnungszeitpunkt, Größe des Standorts sowie künftige Zahl der Mitarbeiter würden zeitnah kommuniziert.

Für die Südstadt bedeutet der Bankauszug eine Verschlechterung in der Nahversorgung, auch weil parallel der Rahmenvertrag mit der Deutschen Post ausläuft. In der Bank können die Südstädter ihre Pakete abgeben, Briefmarken kaufen und weiteren postüblichen Service in Anspruch nehmen. Wie Post-Sprecher Dieter Pietruck dem GA sagte, sei sein Unternehmen aber „in Gesprächen und auf der Suche nach einem neuen Handelspartner“. Ob der Service weiter an Ort und Stelle angeboten werde oder in einem anderen bestehenden Geschäft, könne er noch nicht sagen. „Wir sind in jedem Fall daran interessiert, weiterhin eine Anlaufstation in der Südstadt anzubieten“. Die Post übernimmt den Service nicht selbst, sondern schließt Leistungsverträge mit Geschäftspartnern.

Südstadt-Bewohner Stefan Waldow hat mittlerweile eine Online-Petition im Internet gestartet (www.change.org, Suchwort: Postbank), in der er sich für den Erhalt einer Post im Viertel ausspricht, weil die Wartezeiten in der Innenstadt lang seien. 167 Unterstützer hatten ihm bis Mittwoch beigepflichtet. „Die Filiale wird hoch frequentiert, sie ist für Fahrzeuge gut erreichbar, sie wird daher auch intensiv für Paketdienste genutzt. Eine Abschaffung der Poststelle an dieser Stelle wäre für das Viertel ein großer Verlust“, argumentiert Waldow. Ins gleiche Horn stößt SPD-Ratsherr Peter Kox. Die Südstadt sei ein starkes Quartier. Deshalb müsse der Post-Service dort weiter gewährleistet sein. (Philipp Königs)