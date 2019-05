Banken in Bonn

Endenich. Ein Sprecher der Postbank bestätigte die geplante Schließung der Filiale an der Friedrich-Ebert-Allee am 19. Juni. Zuletzt hatte die Postbank die Filiale in Endenich geschlossen.

Die Postbank schließt erneut eine Filiale in Bonn. Diesmal ist die Filiale in Gronau an der Friedrich-Ebert-Allee betroffen. Ein Sprecher begründete die am 19. Juni geplante Schließung mit geändertem Kundenverhalten im Zeitalter der Digitalisierung.

Als Alternativen stehen laut dem Sprecher unter anderem die Postbank-Filiale in Bad Godesberg an der Koblenzer Straße zur Verfügung. Zuletzt hatte die Postbank ihre Filiale in Bonn-Endenich geschlossen, in der auch die Dienstleistungen der Deutschen Post DHL angeboten worden waren. Die Geschäftsräume an der Alfred-Bucherer-Straße stehen nach wie vor leer. Zukunft der alten Post in Endenich ist ungewiss