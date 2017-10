Polizisten erschossen vor drei Jahren Bonnerin in Tunesien

BONN. Im Fall der 2014 durch Schüsse von Polizisten im tunesischen Kasserine gestorbenen Ahlem Dalhoumi haben die deutschen Behörden Beweismittel verloren.

Von Nicolas Ottersbach, 13.10.2017

Deutschen Behörden sind Beweismittel im Fall der vor drei Jahren in Tunesien erschossenen Bonnerin Ahlem Dalhoumi verloren gegangen. Projektilsplitter, die aus dem Arm der ebenfalls getroffenen Cousine Yasmin operiert wurden, sind per Post verschickt worden und nicht im Bonner Bundesamt für Justiz angekommen. Die tunesischen Behörden hatten sich im März mit einem Rechtshilfeersuchen an die Bonner Staatsanwaltschaft gewandt, in dem sie um die Zusendung der Projektilsplitter bitteten. Für die in Bonn lebende Familie von Ahlem Dalhoumi ein herber Rückschlag. „Unser Glaube an die deutsche Justiz ist erschüttert“, sagt Tante Fadhila Dalhoumi.

Ahlem und Ons Dalhoumi sind am 23. August 2014 durch Schüsse von Polizisten im tunesischen Kasserine gestorben. Sie waren auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier. Sondes, die Schwester von Ahlem, fuhr das Auto auf. Die 21-jährige Ahlem war Beifahrerin. Im Fond saßen die Cousinen Ons aus Tunesien und Yasmin, die wie Ahlem in Beuel aufgewachsen ist.

Die Polizisten hielten die Insassen für Terroristen, wie sie später zu Protokoll gaben. Sondes trat aufs Gaspedal, um zu fliehen. Die Männer schossen von hinten auf das davon fahrende Auto. Patronen trafen Ahlem, Ons und Yasmin. Ahlem war sofort tot. Ons starb noch in der Nacht an ihrer schweren Kopfverletzung. Yasmin überlebte schwer verletzt, eine Kugel bohrte sich in ihre Schulter. Das Projektil wurde kurze Zeit später in Bonn herausoperiert. Nach den Bonner Ermittlern wollten es nun auch die tunesischen Behörden untersuchen.