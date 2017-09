Sprung ins Radio

Bonn. Der Song Your Colors" der Bonnerin Elisabeth Oczkowski wird am kommenden Donnerstag bei „WDR 2 Pop“ gespielt. Oczkowski ist Musiklehrerin an einem Bonner Gymnasium.

Von Thomas Kölsch, 02.09.2017

Ein Leben ohne Musik? Elisabeth Oczkowski schüttelt den Kopf, streicht die langen Haare zurück und antwortet lachend: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon so viele Ideen, die ich nur allzu gerne verwirklichen würde, so viele Stücke, die ich einstudieren möchte.“ Nur eine Band fehlt der Sängerin aus Bonn.

Oczkowski unterrichtet am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in Ückesdorf. Zuvor war sie mehrere Jahre als Lehrerin an der Deutschen Schule in Rom tätig. Das Problem mit der fehlenden Band könnte sich bald ändern. Denn ihr Lied „Your Colors“, das Oczkowski unter dem Namen lizzinproject+ im Hightide Studio in Hennef aufgenommen hat, ist am Donnerstag, 7. September, ab 20.05 Uhr in der Sendung „WDR 2 Pop“ zu hören – und somit die perfekte Bewerbung für neue Mitstreiter.

„Ich habe schon immer Musik gemacht“, erklärt Oczkowski. „Als ich 17 war, habe ich richtig gerockt, während des Studiums in Münster habe ich dann den Funk für mich entdeckt. Den würde ich bis heute als Herzstück meiner Musik bezeichnen, auch wenn sich bei mir viele verschiedene Stile mischen. In Rom habe ich dann einige Songs geschrieben, und als ich schließlich hier nach Bonn kam, wollte ich damit unbedingt weitermachen.“

Musikvideo wurde auf Kuba gedreht

So entstand „Your Colors“, eine erstaunlich poppige Nummer mit ein paar rockigen Gitarrentönen, die „die Farben und die Vielfalt eines Menschen“ besingt. Offenbar genau der richtige Titel fürs Radio. „In dem Format werden einmal pro Woche drei Künstler mit je einem Song vorgestellt“, erklärt Oczkowski. „Ich hatte mich einfach beworben und bin total glücklich, dass ich ausgewählt wurde.“ Jetzt hofft sie, dass bei dem dazugehörigen Online-Voting auch möglichst viele Menschen für sie stimmen.“

Ein passendes Video zu dem Spätsommer-Song hat die reiselustige Musikerin übrigens im Januar auf Kuba gedreht. „Das war eine großartige Erfahrung – vor allem weil ich einen alten Percussionisten getroffen habe, der damals beim Buena Vista Social Club mit dabei war. Der hat mir ein paar Sachen gezeigt und gesagt, dass er gerne mal wieder mit mir spielen würde. Das war für mich eine große Ehre“, berichtet sie.

Und wie soll es jetzt weitergehen? „Ich hoffe natürlich, dass ich hier in Bonn und Umgebung ein paar Musiker finde, die mit mir zusammen spielen wollen“, sagt Oczkowski. Dafür stehe auch das Plus hinter 'lizzinproject'. „Ich habe zwar eine ungefähre Vorstellung davon, wo ich gerne hin möchte. Aber ich bin für alles offen und kann mich mit so ziemlich jedem verbinden.

Ideen habe ich auf jeden Fall genug und fände es toll, diese nach und nach verwirklichen zu können.“ Zumindest ein weiteres Projekt steht schon: Ab September soll noch ein Vokalensemble hinzukommen. „Das ist zwar etwas völlig anderes als der Stil, den ich sonst pflege“, gesteht Oczkowski, „aber gerade das macht es ja so spannend.“