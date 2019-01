Fußgängerin schwer verletzt

Bonn. Ein Pkw hat am Mittwochabend eine Fußgängerin auf der Poppelsdorfer Alle angefahren. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Poppelsdorfer Allee wurde zunächst gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2019

Bei einem Unfall am späten Mittwochabend ist eine Fußgängerin auf der Poppelsdorfer Allee nach erster Erkenntnis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 22.15 Uhr Ecke Prinz-Albert-Straße. Dort hatte ein Fahrzeug die Frau erfasst. Rettungskräfte versorgten das Unfallopfer medizinisch und sicherten die Unfallstelle. Die Poppelsdorfer Allee wurde am Mittwochabend gesperrt.

Weitere Einzelheiten zu dem Unfall waren am Abend zunächst nicht bekannt. Wie lange die Sperrung der Straße andauert, war zunächst unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.