Trinkerszene am Rande der Altstadt

Bonn. Anwohner beschweren sich seit einiger Zeit über den Platz am Johanneskreuz. Der ist ein beliebter Ort der Trinkerszene. Die Stadt hat nun Maßnahmen angekündigt.

Der Stadtrat beschließt einige Maßnahmen. Ein Alkoholverbot lehnen die Politiker klar ab. Unter anderem soll geprüft werden, inwieweit eine mobile oder feste Toilette in Platznähe errichtet werden kann.

Ein beliebter Treffpunkt für Alkoholkranke und Drogenabhängige ist seit Jahren der Platz am Johanneskreuz zwischen Kölnstraße und Rosental. Seither beschweren sich Anwohner über Pöbeleien und Wildpinkler, die unter anderem auch in Hauseingängen ihr Geschäft erledigten. Der Stadtrat hat am Dienstagabend nun ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Probleme dort künftig besser in den Griff zu bekommen.

Anders als die Verwaltung vorgeschlagen hat, sollen die 13 Steinpoller auf dem Platz, den diese Klientel gerne als Sitzplätze nutzt, nicht entfernt werden. Das lehnten der Rat wie zuvor schon der Sozialausschuss ab. „Das wäre quasi eine verdeckte Vertreibung dieser Personen“, sagte Annette Standop (Grüne), die durchaus Verständnis für die Beschwerden der Anwohner zeigte.

Allerdings dürfe man die Bedürfnisse der verschiedenen Personengruppen nicht gegeneinander aufrechnen, „dann machen wir es uns zu leicht“, so Standop. Neben einer Fortführung des Einsatzes von Sozialarbeitern vor Ort soll auch die Grünanlage am Platz intensiver gepflegt werden. Zudem soll auch über eine Erweiterung der Außengastronomie nachgedacht und geprüft werden, inwieweit eine mobile oder feste Toilette in Platznähe errichtet werden kann. Dem Vorschlag des Bürger Bunds, auf dem Platz ein Alkoholkonsumverbot zu testen, erteilte der Rat eine klare Absage.