Vorfall im Bonner Polizeipräsidium

Der 23-jährige Polizeibeamte, der am Montag im Bonner Polizeipräsidium durch den Schuss aus der Waffe eines 22-jährigen Kollegen schwer verletzt wurde, wurde von der Kugel in den Hals getroffen. Das teilte die aus Objektivitätsgründen mit den Ermittlungen beauftragte Kölner Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Bonner Staatsanwaltschaft mit. Demnach gehen die Ermittler von einem Fehlverhalten des 22-jährigen Polizisten aus.

Wie es weiter heißt, ereignete sich der Vorfall im Rahmen eines Einsatztrainings, an dem die beiden jungen Beamten teilnehmen wollten. Der Mitteilung zufolge waren die Polizisten im Präsidium in Ramersdorf auf dem Weg von einem Umkleideraum zum Schießstand und trugen Waffen bei sich. Neben ihren Dienstwaffen hatten sie auch sogenannte Rot-Waffen dabei. Der Polizei zufolge handelt es sich dabei um funktionsunfähige, allerdings zu den scharfen Dienstwaffen baugleiche Pistolen, die von den Beamten im Einsatztraining genutzt werden.

Was genau auf dem Weg zum Schießstand in dem Gang geschah, ist noch nicht geklärt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde eine Ermittlungsgruppe aus neun Beamten gebildet, die nun dabei sind, die Hintergründe und die Umstände des Geschehens zu ermitteln und dazu Zeugen sowohl im Polizeipräsidium als auch im Krankenhaus zu befragen.

Der 23-Jährige ist laut Polizei noch nicht ansprechbar und wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. In Lebensgefahr soll er allerdings nicht schweben. Wie aus Justizkreisen verlautete, geht man von einem Szenario aus, in dem der 22-Jährige die scharfe Dienstpistole mit einer funktionsunfähigen Waffe verwechselte und zum Spaß auf den Kollegen zielte und abdrückte.