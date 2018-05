30 Drogendealer im Visier

Die Polizei versammelte sich am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in Tannenbusch-Mitte.

Bonn. Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine groß angelegte Razzia in Bonn und der Region durchgeführt. 23 Personen wurden festgenommen, mehrere zehntausend Euro Bargeld sichergestellt.

Mehrere Monate hat sich die Polizei auf diesen Tag vorbereitet: Am Dienstagmorgen ab 6 Uhr wurden in Bonn, Alfter, Bornheim, Niederkassel und Köln 35 Wohnungen und Häuser durchsucht, 20 davon auf Bonner Stadtgebiet. Es ist eine der größten Drogenrazzien in der Geschichte Bonns. Schwerpunkt der Aktion lag in Tannenbusch, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz und kreiste am Morgen über Tannenbusch-Mitte. Polizeihunde kamen ebenfalls zum Einsatz.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, ging es bei der Razzia auch um harte Drogen wie Kokain. Am Vormittag zog die Polizei eine erste Zwischenbilanz: Zahlreiche Haftbefehle wurden vollstreckt, hinzu kamen weitere Festnahmen. Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei rund 60.000 Euro Bargeld sowie 49 Mobiltelefone sichergestellt. In den insgesamt 35 durchsuchten Objekten fand die Polizei rund ein Kilogramm Marihuana, 75 Gramm Kokain und mehrere Flaschen Anabolika.

"Erkenntnisse aus zurückliegenden Festnahmen, eigene Beobachtungen und Erkenntnisse aus zurückliegenden Bandenverfahren im Jahr 2017 führten auf die Spur von zwei in Bonn-Tannenbusch aufgewachsenen Brüdern im Alter von 25 und 31 Jahren", teilte die Polizei am Mittag mit. Diese stünden im Verdacht, den Drogenhandel im Bereich von Tannenbusch maßgeblich organisiert zu haben.

Drogenrazzia in Bonn-Tannenbusch

Die Polizei hat nach der Razzia mehrere Personen festgenommen.

Mehr als 30 mutmaßliche Drogendealer

Im Rahmen der verdeckten Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden in den vergangenen Monaten mehr als 30 mutmaßliche Drogendealer aus dem Großraum Tannenbusch ermittelt. "Ein Teil der offensichtlich eng vernetzten Tatverdächtigten kümmerte sich um den Straßenhandel mit Marihuana. Von regelmäßigen Polizeikontrollen und vereinzelten Festnahmen ließen sich die Tatverdächtigen wenig beeindrucken", so die Polizei weiter. So wurden auch weiterhin Drogendepots in Grünlagen angelegt.

Die Polizei konnte in den vergangenen Monaten beobachten, wie die Drogendeals abliefen: "Während einige Tatverdächtige häufig mit der Straßenbahn ankommende Drogenkonsumenten abpassten, waren andere als Teil eines "Warnsystems" vor sich möglicherweise annähernden Polizeikräften aktiv", so die Polizei in ihrer Mitteilung. "Ankommende "Kunden" wurden durch eine Kette von Tatverdächtigen an die wechselnden Übergabeorte für die harten Drogen geführt."

Die beiden Hauptverdächtigen, die am Dienstag festgenommen wurden, kümmerten sich nach aktuellem Sachstand um den Handel mit Kokain. In ihrem Auftrag lagerten, verpackten und verkauften mehrere Tatverdächtige die Drogen. Auch sie konnten am Dienstag festgenommen werden.

Verbindungen zu Vorfällen an Silvester

Insgesamt wurden zwölf Haftbefehle am Dienstag vollstreckt, außerdem elf weitere Beschuldigte vorläufig festgenommen. Unter den festgenommen Personen befinden sich neben den beiden Hauptverdächtigen nach Angaben der Polizei auch die drei Tatverdächtigen, die im Verdacht standen, Ende Dezember 2017 mit Silvesterraketen aus einem fahrenden Mietwagen in Bonn-Tannenbusch geschossen zu haben.

Insgesamt waren rund 300 Polizeibeamte im Einsatz. Der Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten vor Ort aus der Luft, um zu verhindern, dass sich Gesuchte gegenseitig warnen und fliehen konnten. Die Besonderheit bei dem Hubschrauber: Ab einer gewissen Höhe ist dieser nicht zu hören, kann also "still" die zu durchsuchenden Objekte anfliegen und wird erst bemerkt, wenn er eine gewisse Höhe unterschritten hat.