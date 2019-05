Bonn. Bei einer Personenüberprüfung am Kaiserbrunnen in der Bonner Innenstadt hat die Polizei am Freitagabend einen gesuchten 35-Jährigen festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2019

Polizisten der Wache GABI haben am Freitagabend gegen 18:00 Uhr nach der Personenüberprüfung eines 35-jährigen Mannes am Kaiserbrunnen einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der Mann wurde wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Er wurde festgenommen und am Samstag in eine JVA überstellt.