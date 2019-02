23-Jähriger polizeibekannt in Bonn

Bonn. Walid S. soll am frühen Freitagmorgen festgenommen worden sein. Der 23-Jährige ist seit Jahren polizeibekannt in Bonn. Zuletzt war er in der vergangenen Woche in eine Prügelattacke am Hauptgebäude der Bonner Universität verwickelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2019

Walid S. ist nach GA-Informationen am frühen Freitagmorgen festgenommen worden. Demnach soll die Staatsanwaltschaft einen strafrechtlichen Haftbefehl bereits am Mittwoch beantragt haben, der am Donnerstag genehmigt worden sein soll. Gegen 6 Uhr morgens sei Walid S. am Freitag verhaftet worden.

Walid S. ist den Behörden nicht erst seit dem Prozess um den Tod des 17-jährigen Attacke auf Niklas Pöhler im Mai 2016 bekannt. Der 23-Jährige, der in Mehlem wohnt, war als Hauptverdächtiger im Verfahren angeklagt, wurde aber freigesprochen.

Für eine Verurteilung reichten die Beweise nicht. „Es spricht sogar mehr dafür, dass nicht er es war, der Niklas den Faustschlag versetzte, der zu dessen Tod führte“, stellte der Richter damals fest. Zuletzt hatte der zweite Tatverdächtige Roman W. im Mai 2018 Walid S. beschuldigt, doch der Täter gewesen zu sein, der Niklas zu Boden geschlagen habe. Die Ermittlungen dazu dauern laut Staatsanwaltschaft an.

Auch in der vergangenen Woche wurde Walid S. auffällig. Am 9. Februar soll er mit zwei Begleitern vier junge Männer am Bonner Uni-Hauptgebäude angegriffen haben (der GA berichtete). Danach wurde der 23-Jährige zunächst mangels Haftgründen wieder freigelassen. Nach GA-Informationen sollten jedoch die Verletzungen der Opfer genauer untersucht werden. Wurde daraufhin nun der Tatbestand verändert, sodass er „schwere Körperverletzung“ lautet, könnte dies den Haftbefehl erwirkt haben. Derzeit ist ein Zusammenhang jedoch noch nicht bestätigt.

Weitere Berichterstattung folgt.