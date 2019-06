Feuer in Motel One

Bonn. Nach dem Feuer im Motel One in Bonn hat die Polizei Fahndungsbilder veröffentlicht, mit denen die mutmaßlichen Brandstifter gesucht werden. Sie werden verdächtigt, im Keller des Gebäudes ein Feuer gelegt zu haben.

Die Polizei hat am Dienstag ein Foto von zwei Unbekannten veröffentlicht, die wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gesucht werden. Die beiden Personen, die auf dem Foto zu sehen sind, werden verdächtigt, im Motel One Bonn-Beethoven an der Berliner Freiheit in der Nacht zu Montag ein Feuer gelegt zu haben.

Die Gesuchten sollen im Keller des neu eröffneten Hotels einen Müllcontainer mit Kartonagen und Leergutkisten angezündet haben. Zur Tatzeit gegen 1 Uhr morgens wurden die beiden Männer von der Überwachungsanlage videografiert. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen geben kann, soll sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung setzen.

Ob es einen Zusammenhang zu der Brandserie in der Nacht zum 25. April in der Bonner Innenstadt und Nordstadt gibt, kann die Polizei zurzeit noch nicht sagen. „Wir prüfen grundsätzlich Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen. In dieser Sache haben sich bislang keine konkreten Tatzusammenhänge ergeben“, sagte Polizeisprecher Simon Rott auf Nachfrage. Damals war innerhalb weniger Stunden in einem Ladenlokal in der Bonngasse sowie in einem Keller an der Wachsbleiche ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt hatten zudem Container an der Römerstraße und im Florentiusgraben.