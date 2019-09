Nach Unfallflucht in Koblenz

Bonn/Koblenz. Die Polizei sucht nach einem BMW-Fahrer mit Bonner Kennzeichen. Dieser hat am Samstag bei einem Abbiegemanöver in Koblenz ein anderes Auto beschädigt. Anschließend fuhr er einfach davon.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.09.2019

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr kam es laut Polizei an der Kreuzung Bubenheimer Weg/Ferdinand-Nebel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Citroen-Fahrer wartete dort an einer Einmündung, als ein schwarzer BMW mit Bonner Kennzeichen (mehr nicht bekannt) aus der Eifelstraße nach rechts in die Ferdinand-Nebel-Straße abbiegen wollte.

Dabei verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte den Citroen. Anstatt anzuhalten, legte der Unbekannte den Rückwärtsgang ein und floh vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an 0261/1030.