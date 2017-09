Foto-Fahndung

Bonn. Ein unbekannter Mann wird wegen Diebstahls in einem Geschäft in der Innenstadt polizeilich gesucht. Wer den Mann kennt, soll sich bei der zuständigen Polizeiwache in Bonn melden.

Von Dierk Himstedt, 28.09.2017

Die Polizei Bonn sucht einen mutmaßlichen Dieb per Fahndungsfoto. Der unbekannte Mann wird verdächtigt, am Morgen des 23. Juli einem Angestellten eines Geschäftes in der Wesselstraße persönliche Dinge und Bargeld gestohlen zu haben.

Bei dem Diebstahl wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera gefilmt.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Klärung seiner Identität geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Fotos des Mannes.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.