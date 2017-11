Versuchter Überfall auf Tankstelle in der Kölnstraße

Bonn. Fünf Unbekannte haben im Oktober versucht einen Mann an einer Tankstelle zu berauben. Nun sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu den Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.11.2017

Die Bonner Polizei bittet nach einem versuchten Raubüberfall um Hinweise aus der Bevölkerung. Fünf Unbekannte haben am 17.10.17 gegen 4.40 Uhr versucht, einen Mann an der Tankstelle in der Kölnstraße zu berauben.

Die Täter sprachen den 43-Jährigen an und fragten ihn nach einer Zigarette. Drei der Männer bauten sich dann bedrohlich vor ihrem Opfer auf, ein weiterer versuchte dem Mann das Portemonnaie zu entreißen.

Das Opfer konnte sich in dem Verkaufsraum der Tankstelle in Sicherheit bringen. Die Täter flohen in Richtung des Rheinufers. Vier der fünf Männer konnten mit einer Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen werden. Nun sucht die Polizei mithilfe der Bilder der Kamera nach den Tätern.

Wer kennt die Männer auf dem Foto? Hinweise nehmen die Beamten unter 0228/15-0 entgegen.