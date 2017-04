Überfall in Bonn

Bonn. Am Sportpark Nord soll ein ein bislang unbekannter Mann ein Portmonee aus einem Auto gestohlen und anschließend Geld von dem Konto abgehoben haben. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

12.04.2017

Die Polizei sucht nach einem Mann und bittet um Hinweise. Bislang unbekannte Täter soll am Donnerstag, 29. Dezember 2016, die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen haben, das im Bereich des Sportparks Nord parkte. Die Tat ereignete sich zwischen 19 und 21.30 Uhr, wie die Polizei nun mitteilte.

Die Verdächtigen entwendeten einen Rucksack aus dem Auto, in dem sich auch die Geldbörse mit Bargeld und Geldkarten des 58-jährigen Besitzers befanden. Am gleichen Abend hob ein bislang Unbekannter an einem Geldautomaten auf der Kölnstraße mit einer der gestohlenen Karten Bargeld ab. Dabei wurde er von einer Kamera aufgezeichnet.

Da die Ermittler bislang nicht die Identität des Mannes herausfinden konnten, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss ein Foto von ihm.

Wer den Mann kennt oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden. (ga)