Einbruch in Poppelsdorf

08.02.2017 Bonn. Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach noch bislang unbekannten Tätern, die im Dezember und Januar in Bonn-Poppelsdorf in zwei Wohnungen eingebrochen sein sollen und wegen eines weiteren Einbruchsversuchs verdächtigt werden.

Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 8.15 und 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Elisabethkirche“ in Poppelsdorf eingebrochen.

Laut Polizei hebelten zunächst die Eingangstüre zum Treppenhaus auf und dann brachen dort eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Räume und Möbel. Die Ermittlungen zu Art und Umfang des Diebesgut dauern noch an.

Zudem sucht die Polizei nach zwei Frauen und einen Mann, die am 20. Dezember versucht haben sollen, in zwei Häuser an der Robert-Koch-Straße einzubrechen. Als das Trio an einer weiteren Haustüre klingelte und die Bewohnerin öffnete, flüchtete es.

Die Personen stiegen gegen 14.40 Uhr an der Haltestelle Marienhospital in die Buslinie 600 und wurden während der Fahrt videografiert. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Fahndungsfotos

Hinweise zu den Unbekannten oder den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen. (ga)