Bonn. Die Polizei Bonn hat am Freitagmittag bei Graurheindorf nach einem Mann im Rhein gesucht. Seine Frau hatte ihn zuletzt gesehen und die Beamten informiert. Bislang wurde der Mann noch nicht gefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2019

Am Freitagmittag wurde die Polizei Bonn über eine vermisste Person in Graurheindorf informiert. Ein 68-jähriger schwer depressiver Mann hatte sein Haus nach Angaben der Polizei in Richtung des Rheins verlassen. Seine Ehefrau folgte ihm und entdeckte ihn auf den in den Fluss hineinragenden Buhnen. An den Steinen gab es ein Gespräch zwischen den Eheleuten.

Laut der Polizei bat der Mann seine Frau darum zu gehen. Die Frau folgte seinem Wunsch und alarmierte die Polizei. Danach wurde der Mann nicht mehr gesehen. Die Polizei Bonn sucht nun im Wasser zwischen Bonn und Köln mithilfe von Tauchern, Wasserschutzpolizei und Hubschrauber nach dem Vermissten.