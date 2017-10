Fast 10.000 Euro Sachschaden

Bonn. Am vergangenen Freitag soll ein bislang unbekannter Autofahrer in Bonn-Hochkreuz Fahrerflucht begangen haben. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen und dem schwarzen Mercedes, der den Unfall verursacht hat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2017

Am Morgen des vergangenen Freitag verursachte ein Fahrer in einem schwarzen Mercedes mit Bonner Kennzeichen einen Unfall auf der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung A 562. Er schnitt den Weg eines 43-jährigen Nissanfahrers, um noch vor im in die Spur einzuscheren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Fahrer des Nissans nach rechts aus und stieß mit dem Mast eines Verkehrsschildes zusammen. Der Unbekannte, der den Unfall verursacht hatte setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 9.500 Euro. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrer oder dem Kennzeichen des schwarzen Mercedes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0228/150 in Verbindung zu setzen.